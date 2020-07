Vibeke cykler mod sclerose

- Jeg deltager for at udfordre mig selv og have et mål med min cykeltræning. Men jeg deltager også for at gøre en forskel for de mennesker, som ikke har muligheden for at være fysisk aktive som mig - vi skal have flere penge til forskning, så vi forhåbentlig en dag kan finde årsagen til, at vi rammes af sygdommen, siger Vibeke Hanne Kock.