Man har lov til at fantasere om dén historie, der er og var en gang. For historien forandrer sig, siger direktør Keld Møller Hansen. Foto: Thomas Olsen.

Vi tager ham, som han er

Fra flere sider bliver det påpeget, at valget af Jim Lyngvild er modigt. For Jim Lyngvild kan splitte folk og fæ. Men som direktøren for Holmegaard gennem otte år siger, så får Jim Lyngvild folk til at mene noget om kunst.

- Jim viser, at alle gerne må have en mening, siger Keld Møller Hansen og afviser, at Holmegaard er specielt modige. - Vi synes ikke, at vi er modige. Det var et naturligt valg.