Næstved turistforening har brug for alle de frivillige, der vil være med til at udvikle turismen i hele vores kommune. Foto: Mogens Lorentzen

Vi har brug for de frivillige til at udvikle turismen

Jeg gik med i turistforeningen i kølvandet på etableringen af turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn, hvor turistinformationen i Næstved blev nedlagt, og destination SydkystDanmark blev den fælles betegnelse for arbejdet med markedsføring af kommunerne Næstved, Vordingborg, Stevns og Fakse overfor turisterne i 2015.

Det var hvad Næstved Kommune ønskede, da man var med til at danne det større destinationsselskab, det er hvad der giver god mening, og det er ud fra det Næstved Turistforening ønsker at styrke turistens mulighed for oplevelser i Næstved Kommune.