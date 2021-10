Anette Brix havde blandt andet fornøjelsen af at slå et søm i for at markerer den nye fane. Her er hun omgivet af næstformand Thomas Furustubbe (tv) og Lauge Laugesen. Privatfoto

Veteranerne fik fanen

Når man er medlem af Danmarks-Samfundet, bliver man også indehaver af en flot fane. Det er lykkedes for værestedet for veteraner i Næstved kendt som Veterancafé Næstved. Fanen blev indviet på behørig vis.

Tre søm skal slås i. Det ene for Hendes Majestæt Dronningen, et for Fædrelandet og til sidst et for Veterancaféen. De tre søm blev slået i af netop afgået formand, Malene Simone Bigum, den nye formand Per Clausen og sidste søm blev af Annette Brix, der også kvitterede med et par bevingede ord. Anette Brix (KF) byrådsmedlem i Næstved har længe været en god ven af veterancaféen, og er altid klar til at give et par ord med på vejen uden politik er indblandet.