Veterancafeen kom godt fra start

Næstved - 28. november 2017 kl. 13:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Næstved: Som en del af Næstved Kommunes veteranstrategi åbnede VeteranCafé Næstved 21. september på Obovej 7 i Næstved med over 60 deltagere heriblandt hele fem byrådsmedlemmer bl.a. borgmester Carsten Rasmussen og byrådsmedlem, formanden for Beskæftigelsesudvalget Annette Brix, der begge holdt varme skåltaler for caféens fremtid.

Lige siden åbningen har der været rimelig stor politisk interesse for projektet, ligesom kommunens veteranpolitik har fået et væsentligt løft. En af de helt store glæder var, da byrådet afsatte kr. 300.000 på budgettet for veteranindsatsen i 2018.

VeteranCaféens formål er at skabe et frirum for kommunens og omegnens veteraner og pårørende, uanset hvor og med hvilken organisation, f.eks. forsvaret, beredskabsstyrelsen og politiet, de har været udsendt med.

Netop formålet med at skabe et frirum for veteraner har vist sig at være en succes. Siden åbningen har der været et støt stigende fremmøde. Specielt har vi været glade for, at der er en stigende tendens til, at veteranerne tager pårørende og børn med til vores torsdagsmøder.

En meget væsentlig årsag til Caféens fremdrift er det høje engagement, som veteranerne og deres pårørende selv har lagt i projektet. De frivillige sørger hver torsdag for, at der er dækket op til glade timer med kaffe, vand og basser eller hjemmelavet lagkage.

En succes i veteranarbejdet er blandt andet de lokale virksomheders opbakning omkring anvendelse af veterankortet, som mod forevisning giver en fordel, som vi kender det fra f.eks. FDM, Ældre Sagen og COOP. Indtil nu har mere end 15 virksomheder meldt sig, og flere er på vej.

Jooo, veteranarbejdet i Næstved er i stærk bevægelse fremad og opad. Vi er både glade og stolte over den store opbakning og tilslutning, vi har fået .

Vi glæder os til at se de næste veteraner og pårørende, der møder op i VeteranCaféen på Obovej 7 om torsdagen. Der er åbent fra kl. 18.30 - 21.30.

Mogens Birch-Larsen

Veteran og formand for initiativgruppen

Møllevej 10, Næstved