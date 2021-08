Michael Vangsgaard er ny formand for Holmegaard GB. Vestjyden stempler ind med store visioner for fodboldens fremtid i Fensmark. Privatfoto

Vestjyde med store visioner ny formand for fodboldklub

Næstved - 27. august 2021 kl. 20:17 Kontakt redaktionen

Af Kim Palm

Fodbolden skal samle hele byen.

Sådan lyder visionen fra den nye formand for Holmegaard Glasværks Boldklub, Michael Vangsgaard, der afløser Christian Bo Andersen på formandsposten i den traditionstunge klub, hvor der er blevet spillet fodbold siden 1904.

Michael Vangsgaard bød sig til, da Christian Bo Andersen efter en hektisk formandsperiode med kunstgræs og klubhus, ønskede at trappe ned og overgå til almindeligt bestyrelsesmedlem.

- Jeg kommer oppe fra Thyholm i Vestjylland, hvor min far snørede mine første fodboldstøvler, da jeg var tre år gammel. Deroppe var fodbolden noget hele lokalsamfundet bakkede op om, så jeg ser mange paralleller til fodbolden i Fensmark, siger Michael Vangsgaard, der selv spiller oldboys fodbold i klubben og træner drengene i årgang 2011.

Erfaring fra Brøndby IF

Til daglig arbejder han som senior-analytiker for den norske mediekoncern Scibsted og han har tidligere landet store sponsoraftaler i fodboldklubben Brøndby IF - en erfaring han også kan drage nytte af som ny formand for fodbolden i Fensmark.

- I stedet for at gå hen til den lokale frisør eller i SuperBrugsen og spørge om penge til et sponsorat, bør vi vende bøtten og i stedet spørge: Hvad kan vi gøre for dig? På den måde kommer man længst, siger Michael Vangsgaard, der nu er blevet den 33. formand i klubben.

- Det er jo en hel kongerække af store navne som jeg afløser, og nu er rammerne på plads i form af nyanlagt kunstgræsbane og nyt klubhus. Nu skal rammerne fyldes ud og missionen bliver at fastholde og tiltrække nye spillere, ledere og trænere, så fodbolden kan udvikle sig yderligere her i byen.

Holmegaard Glasværks Boldklub tæller 380 medlemmer, men der er plads til mange flere, mener den nye formand.

- Første skridt bliver at tage en snak med samtlige ledere og trænere i klubben. De gør et stort stykke arbejde, som fortjener kredit. Hele klubben bygger på fællesskab og sammenhold og det vil jeg gøre mit for at styrke.

Årlig sportsfest

Helt konkret lufter Michael Vangsgaard idéen om en årlig sportsfest i Fensmark. En fest der skal samle byen og lokke endnu flere børn, unge og voksne til at spille fodbold på Glasværksvej nummer 1.

- Ovre i Vestjylland var sportsfesten det årlige højdepunkt for hele byen. Det kan den også blive i Fensmark, forudser den visionære vestjyde, der er far til Alma på fem og Elias på 10 år.

Den nye bestyrelse, der skal føre den traditionsrige fodboldklub ind i fremtiden ser sådan her ud:

Michael Vangsgaard (formand), Christian Bo Andersen, Jesper "Kylling" Abildgaard, Karina Godtfredsen (kasserer), Andreas Madsen, Martin Bak, Joseph Adelbo og Martin Striberg.