Vershuset er klar til genåbning

Det hele starter fredag den 7. maj, hvor den tidligere Dúné-forsanger Mattias Kolstrup kommer forbi med sit soloprojekt, Liberty. Det indkapsler attituden fra 80'ernes punkbevægelse, 70'ernes forgudelse af rockfænomenet og lyden af 00'ernes indierock- og pop. Mattias Kolstrup startede projektet i 2020 efter at have afsluttet en over 15 år lang rejse med sit tidligere band.

Dagen efter kommer The Blues Brothers Souvenir Show til Næstved, hvor de er klar til at levere et medrivende og underholdende, musikalsk show. Ført an af to mænd i front iklædt sorte solbriller, sort hat og sort habit leveres nogle af de bedste rhythm'n'blues- og soulklassikere. Alt sammen spillet af en hårdt, swingende rytmegruppe og en effektiv hornsektion.