Se billedserie Morten Marcher og Die Herren plejer at give et pænt overskud til Spillestedet Vershuset, men det bliver svært i år, hvor antallet af publikummer er barberet ned fra 350 til 120. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Vershuset er hårdt ramt af coronarestriktioner

Næstved - 03. september 2020 kl. 08:51 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er efterhånden en fast tradition, at U2-coverbandet Die Herren spiller for fulde huse på Spillestedet Vershuset. Det er lig med 350 publikummer i Musikstalden, men når efterårsprogrammet indledes fredag aften, må der grundet coronarestriktioner kun lukkes 120 ind - og på trods af det er der stadig ikke udsolgt.

- Vi kan godt se på forsalget til efterårets koncerter, at folk er lidt tilbageholdende. Nogle af de koncerter, der blev aflyst tidligere på året og flyttet til senere, hvor der var solgt 350 billetter, er heller ikke udsolgt endnu, fortæller foreningens formand, Ken Fischer.

Han forklarer, at netop en koncert som den med Die Herren er en af de, der normalt genererer et stort overskud, fordi folk kommer for at feste og er flittige gæster i baren.

Tærer på egenkapitalen Den slags koncerter er med til at finansiere de mindre arrangementer, som går i nul eller giver underskud.

- Vi kommer til at mangle den slags overskudskoncerter. Det her kommer helt sikkert til at tære på vores egenkapital. Men vi har eksisteret siden 1973 og har heldigvis lagt lidt til side på kistebunden. Vi er ikke formuende, men vi kommer ikke til at lukke og slukke i morgen, siger Ken Fischer og fortsætter:

- I og med at vi er en forening med 100 procent frivillig arbejdskraft, og vi lejer os ind hos Kulturcenteret, så har vi relativt beskedne faste udgifter og er ikke så sårbare som andre steder, der har egne lokaler og fastansat personale. Vi kan godt skrue ned i en periode og op igen, når det giver mening, men det er svært, når vores booker arbejder et år frem i tiden.

Et stort puslespil Netop fremtiden er som bekendt svær at spå om. Ifølge Ken Fischer kan det sagtens ende med, at flere af de planlagte koncerter i efteråret må aflyses.

- Vi vil helst gennemføre så mange som muligt, men det er et stort puslespil. Nogle bands aflyser selv, fordi det ikke hænger sammen for dem at komme, hvis for eksempel flere andre koncerter på deres tour er aflyst. Andre gange er vi selv i dialog med kunstnerne om, hvorvidt det hænger sammen, at de kommer. En højtlarmende rockkoncert med 100 siddende gæster giver ikke rigtig mening, siger han.

Flere spørgsmål end svar I fredags landede en politisk aftale, som blandt andet omhandler spillesteder, men ifølge Ken Fischer giver den flere spørgsmål end svar, som det er lige nu.

- Det er en hensigtserklæring, der sætter nogle rammer, men nu skal embedsmændene finde ud af, hvad det betyder i praksis, og så må vi se. Drømmen for fremtiden er stadig, at man måske erkender, at der er forskel på 15000 mennesker i Royal Arena og så 300 i Musikstalden. Vi håber på, at man kan leve med, at folk står - ikke sidder - tættere sammen, så længe mængden er begrænset. Og at vi så registrerer og kan hjælpe med smittesporing. Men jeg tvivler på, at det bliver i år.

Koncerten med Die Herren finder sted fredag aften klokken 20. Resten af efterårets program består af store navne som blandt andre Sort Sol-forsanger Steen Jørgensen, Moonjam, Carl Emil Petersen, Rasmus Walter og Hanne Boel.