Se billedserie Onsdag morgen var der ikke kun én forbudstavle på Enø Kystvej, men to. Bilisterne fortsætter dog med at dreje til venstre. Foto: Preben Madsen Foto: Picasa

Venstresving er dobbelt så forbudt i sommerlandet

Næstved - 11. juli 2019 kl. 13:23 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke blot forbudt at svinge til venstre på Enø Kystvej og ind på stejlepladsen. Forbuddet gælder dobbelt-op.

Ikke desto mindre drejer nærmest hver eneste bilist til venstre.

Næstved Kommune vil have sat en stopper for ulovlighederne i sommerlandet og er ved at lukke indkørslen helt. I stedet skal man passere en rundkørsel og køre ind på parkeringspladsen i den fjerneste ende fra stranden.

Venstresvingende bilister, som der er flest af, er årsag til ophobning af trafik helt over på Sjællands-siden. Særligt når broen har været oppe og strandgæsterne sidder i kø og sveder i deres biler, sander trafikken fuldstændig til, når venstresvingende biler holder og venter på Enø Kystvej.

Ved at flytte indkørslen til den modsatte ende af stejlepladsen, er der håb om, at sommertrafikken glider noget nemmere.

Bagermester Klaus Nielsen, Enø Bageri, er utilfreds med løsningen.

Tre virksomheder, bageriet, Café Vivaldi og NyForm, får 6-10 gange dagligt leveret varer i store lastbiler. Klaus Nielsen forudser, at chaufførerne får vanskeligt ved at køre ned gennem stejlepladsen, hvor bilerne på en varm sommerdag holder hulter til bulter. Han gætter også på, at chaufførerne kan finde på at parkere foran bageriet på Ved Broen og for alvor spærre for al trafik.

- De beder nærmest om en ulykke, når de sender en lastbil ned gennem en parkeringsplads, hvor strandgæsterne holder, som de vil, siger han.

I stedet for at flytte indkørslen, foreslår Klaus Nielsen, at man på et skilt hen- stiller om at overholde færdselsloven og kører hundrede meter til rundkørslen og tilbage igen.

- Det er kun et problem, der eksisterer, når broen har været oppe og køen af biler er lang. Det er reelt kun et problem ganske få dage om året. Det kan da godt være, at det er irriterende at holde i kø og komme to minutter for sent ud til sit sommerhus. Men for os, der bor her og driver virksomhed, er der ikke noget reelt problem, siger Klaus Nielsen.

Anders Østergaard, teamleder i Næstved Kommunes trafikafdeling, oplyser, at indkørslen på Enø Kystvej til stejlepladsen vil blive spærret af med skilte. Og at grusvejene på stejlepladsen er ved at blive renoveret med knust asfalt, så det bliver tydeligere, hvor man kører og hvor man parkerer.

Indkørslen vil blive spærret af fra i dag.