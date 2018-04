Stadion - det er stadig en politisk varm kartoffel, som, de fleste har opdaget, skal behandles varsomt. Foto: Næstveds Kommune

Venstre slår fast: Ingen varme før 1. division - og det kommer til at koste

Næstved - 04. april 2018 kl. 15:20 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre afviser at tænde for stadionvarmen før Næstved Boldklub rykker op i 1. division. Punktum,

Det fortæller partiets ene medlem af Kultur- og Demokratiudvalget Sebastian Mylsted-Schenstrøm til Sjællandske.

Udmeldingen kommer efter den senere tids diskussioner, om hvornår der skal tændes for det varme vand, der nu kan løbe under græsset.

Han foreslår, at man diskuterer en medfinansiering af udgiften med boldklubben.

- Når der er sket en opgradering, må man også se på lejen, siger han.

Her bliver han bakket op af partiets tidligere medlem af Kulturudvalget Elmer Jacobsen.

- Den, der bestiller musikken, betaler også, siger han.

Det fører os frem til, hvorfor man ikke, inden man vedtog at lægge varme i stadion, fandt ud af, hvad det ville koste at drive anlægget.

Elmer Jacobsen fortæller, at han var overbevist om, at det ville blive lejer, altså Næstved Boldklub, der kom til at betale, men han erkender, at der ikke lå en sådan aftale.

Sebastian Mylsted- Schenstrøm referer til et byrådsmøde, hvor det blev fremstillet som om, at driftsudgiften ville være så lav, at det ikke var værd at tale om.

- De sagde, at det bare var returvarme. Det var ikke gennemtænkt, siger han.

Han mener ikke, at han burde have gravet dybere i det, da han mener, at han skal kunne stole på den information, der bliver lagt frem.

Der er dog aldrig lagt et driftsbudget frem - kun forventninger til uanseelige priser.

Elmer Jacobsen kan ikke mindes, at de talte om driftsudgifter i Kulturudvalget op til beslutningen. Han gik ud fra, at det var på plads.

- Jeg talte med varmeværket i anden anledning, og de fortalte, at der var problemer med køling af returvandet, siger han.

Tanken var derfor, at man kunne få returvandet til en billig penge.

- Vi talte om anlægsudgifterne, og jeg gik ud fra at driften var udgiftsneutral for kommunen, siger han.

Han erkender i dag, at han nok burde have kendt til driftsudgiften.

Direktør i Næstved Varmeværk Jens Andersen vil ikke diskutere enkeltkunder, men afviser, at det skulle være en ekstra fordel for varmeværket, at koble en kunde som Næstved Stadion på returvandet.

- Vi har vores regler, og der er ikke indgået en specialordning. Det bestemmer bestyrelsen, siger han.

Elles har han ingen kommentarer.

- Vi vil ikke gå ind i den politiske debat, siger han.

Borgmester Carsten Rasmussen (S) har tidligere sagt, at han skulle have meddelt på det omtalte byrådsmøde, at der ikke var afsat penge til driften i dette budgetår, og på nuværende tidspunkt er der ingen, der ved hvad driftsomkostninger reelt vil løbe op i.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formand for Kultur og Demokratiudvalget Linda Frederiksen (S).

Hun har dog tidligere afvist at sætte varmen til på stadion, før klubben rykker op i 1. division, hvor det er et krav.

Linda Frederiksen har også tidligere sagt, at hun forventer en tilfredsstillende forhandlingsløsning med både klub og varmeværk.

