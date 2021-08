Se billedserie Kristian Skov-Andersen(V) Privat

Venstre: Ingen har brugt børne-unge rapport til en halv million kroner

Næstved - 26. august 2021 kl. 04:43 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

BØRN & UNGE: Der mangler ikke penge med overblik, siger Kristian Skov-Andersen (V) og kritiserer børne-og skoleudvalg for manglende aktion. Sludder siger udvalgsformand.

I sidste uge blev centerchef for Børn og Unge i Næstved Thomas Carlsen frataget sin stilling med øjeblikkelig virkning.

Det skyldes, at han tilsyneladende bærer hovedansvaret for, at børneområdet hen over sommerferien har fordoblet sit underskud fra 5,6 til 12 millioner kroner. Det skyldes primært et større antal uforudsete anbringelser af børn udenfor hjemmet.

Imidlertid er det ikke et område, der mangler penge, siger spidskandidat og gruppeformand for Venstre Kristian Skov-Andersen.

Han peger på, at fyringen af centerchefen grundlæggende viser, hvad kommunen hele tiden har vidst vil ske.

- Der mangler styring, organisering og rammer. Det hele er ved at køre i grøften, og det har vi vidst hele tiden, siger Kristian Skov Andersen.

Forudsigelsen er på baggrund af en 45 sider lang rapport fra analysefirmaet PricewaterhouseCoopers eller blot PwC fra juni 2019 bestilt af Næstved Kommune.

I rapporten; »Analyse af organisering af indsatser og tilbudsvifte på 0-18-årsområdet i Næstved Kommune« peger PWC på en lang række områder, der kræver en indsats.

Men rapport bliver ifølge venstremanden slet ikke brugt.

Kristian Skov- Andersen fremhæver, at rapporten indgående beskriver de problemer, der er fx netop på området for særligt udsatte, hvilket har ført til det kæmpe underskud, som centerchefen må stå for skud for.

På spørgsmål om, hvorfor han som medlem af økonomiudvalget ikke selv har gjort noget, siger han;

- Jeg har flere gange påpeget, at vi skal bruge rapporten. Jeg har nævnt det flere gange i byrådssalen, to gange ved budgetforhandlingerne og i økonomiudvalget.

- Jeg nævnte det både i 2019, men det er først skrevet ind i 2020, siger Kristian Skov-Andersen og pointerer, at Venstre ved budgetforliget i 2020 netop sendte mange penge i retning af børne- og ungeområdet.

Flyt Familie-enhed Blandt andet anbefaler rapporten at flytte hele eller dele af Børnefamilieenheden og Specialpædagogisk Netværk fra Center for Børn og Unge til Center for Dagtilbud og Skoler.

Ligeledes lyder anbefalingen at sagsgange og snitflader skal være tydelige. Opgaverne konkrete, og at der er brug faste rammer og klar retning for projektet.

PWC anbefaler I rapporten opfordrer PWC kommunen til at sikre »et bedre tværfagligt samarbejde, som i dag ( 2019 red.) er udfordret mellem de to centre.«.

Kristian Skov-Andersen. er bevidst om, at hans kritik kan lugte lidt af valgkamp.

- Skal valget handle om gyldne løfter eller om at få butikken til at køre bedre?

- Det er kan godt være at det er lidt kedeligt emne, men eftersom det er et område, der udgør to af de godt syv milliarder af kommunes budget, så mener jeg det er vigtigt.

- Også set i lyset af, at det rent faktisk er en rapport, man har betalt en halv million kroner for.

Beslutning På møde i maj 2019 beslutter Børne- og Skoleudvalget efterfølgende, at administrationen skal udarbejde et oplæg til at få sat indsatser og/ændringer i værk. Det skal ske med udgangspunkt i PwCs anbefalinger og skal forelægges i august 2019, således at udvalget forinden har mulighed for en politisk drøftelse af PwCs anbefalinger. På følgende møde bliver punktet imidlertid udsat.

Forelagt Kristian Skov-Andersens kritik svarer formand for børne- og skoleudvalget Lars Hoppe Søe (R), at det ikke er et billede, han kan genkende.

Kritik er forfejlet - Jeg vil sige, at det i den grad er min overbevisning, at der har været anvendt de anbefalede redskaber, siger Lars Hoppe Søe.

- Det er en kritik, der må stå for Kristian Skov-Andersens egen regning.

Forespurgt om, hvor det er synligt, at rapportens anbefalinger er implementeret i kommunen eller om, hvorvidt forvaltningen har arbejdet videre med sagen, siger Lars Hoppe Søe, at administrationen er ved at udarbejde en liste, som han lover at sende til Sjællandske.

