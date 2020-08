Kristian Skov-Andersen mener, at arbejde virker, når indvandrere og flygtninge skal integreres. Foto: Thomas Olsen

Venstre: Det er arbejde, der virker

Det er Kristian Skov-Andersen, Venstres gruppeformand i byrådet, ikke helt enig med hende i. Medlem af Beskæftigelse- og Uddannelsesudvalget Kristian Skov-Andersen kan følge hende et stykke af vejen.

Han mener, at arbejde flere gange har bevist, at det er det virker, når indvandrere og flygtninge skal integreres i landet.

- Jobs er det bedste middel, men jeg mener ikke, at man helt kan droppe sprogundervisning, siger han.

Han kalder sagen om Nyasa Wikonda Masoka speciel og erkender, at integrationsindsatsen her er slået fejl. Historien blev bragt i Sjællandske den 27. juli.

Han er enig med Githa Nelander på flere strækninger, men afviser at droppe integrationsindsatsen helt til fordel for en virksomhedsrettet indsats.

Kristian Skov-Andersen gør opmærksom på, at de i udvalget i efteråret besluttede, at den generelle arbejdsmarkedsindsats primært skal være virksomhedsrettet - altså færre kurser, flere jobpraktikker.

- Vi skal finde det, der virker for den enkelte. Vi skal give folk opgaver, som de kan løse. De skal have succesoplevelser, for så starter vi en positiv spiral, siger han.