Se billedserie Her et billede fra et tidligere opgør mellem Karrebæk IF og venskabsklubben VFL Wingst. Pinsesøndag mødes de to hold i kamp nummer 50.

Venskabsbold fejrer 50 års jubilæum

Næstved - 19. maj 2018 kl. 14:22 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En feststemt forsamling af fodboldspillere fra Karrebæk IF tog en tur til Tyskland i sommeren 1969. Destinationen hed Wingst, en ferieby i Nordtyskland, som kun de færreste havde hørt om eller anede eksisterede. Mødet med fodboldspillerne fra VFL Wingst blev imidlertid så minderig og hyggelig, at dem fra Karrebæk IF tænkte, at det kunne være sjovt at se tyskerne på genvist på Sydsjælland.

Den tradition var kommet for at blive og pinsedag, søndag, mødes de to klubber igen i kamp nummer 50 mellem to små klubber, der lægger lige så meget vægt på fest som fodbold.

Til jubilæumsstævnet pinsedag stiller tyskerne med 54 mand. De fleste kommer for at spille fodbold. Andre for at feste. Men det skal nok blive sjovt - og jubilæumsturneringen byder på både bold og begejstring med en masse lokale mandskaber, plus en showkamp pinsesøndag kl. 12 mellem et udvalgt byrådshold, der møder Karrebæk-Wingst Legends.