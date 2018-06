Velkommen i det grønne

Partiets andet byrådsmedlem Lars Hoppe Søe havde meldt afbud på grund af arbejde, da det kræver en del forberedelse at sætte sig ordentligt ind i sagerne, når man som han sidder i byrådet, økonomiudvalget og er formand for Børne- og Skoleudvalget samt medlem af regionsrådet.

Klaus Eusebius Jakobsen kunne rigtig godt tænke sig en revision af den nuværende grundlov, som med 65 år på bagen ikke længere er helt up to date.

- Den er ved at være lidt antikveret, og hvorfor ikke gøre som i Island og lade folk være med til at udforme den nye version. Det er vigtigt, at det ikke er eksperter, som sætter rammerne, mener den tidligere rektor på Herlufsholm.

Næste taler var vicedirektør for Femern Bælt Ajs Dam, som var god til at opdatere folk på, hvor projektet står nu. Han fortalte også lidt om det, som han egentlig var blevet inviteret til at fortælle om, nemlig hvilken betydning tunnelen vil få for folk her i vores område.