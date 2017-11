Velbesøgt borgermøde

Glumsø og Omegns Lokalråds borgermøde den 22. november blev et velbesøgt et af slagsen.

En stor del af aftenen drejede sig om Glumsø Brugs' skifte fra at tilhøre Coop kæden til at blive en Spar butik i Dagrofa kæden.

Direktør Brian Videbæk fra Spar informerede om det nye forretningskoncept hvor der blandt andet var stor fokus på, at de lokale forretninger havde stor frihed til at vælge sortiment.

På mødet havde lokalrådet også indlæg, som handlede om LUP (Lokale UdviklingsPlaner) hvor man fra begyndelsen af december vil give borgerne mulighed for på hjemmesiden MærkGlumsø.dk at stemme på hvilke opgaver, man ønsker lokalrådet skal arbejde på de næste år frem.

Relateret til, at der over sommeren og efteråret havde været uro om nogle ungdomsgrupperinger i byen, fortalte SSP konsulent Anne Mortensen og politiassistent Steen Larsen om, hvorledes man arbejdede med at undgå disse ting fremover.

I den forbindelse pointerede Sten Larsen, at det var strengt forbudt at lægge billeder/videooptagelser af disse handlinger på Facebook.

Efter at have blandt andet at have nydt godt af Brugsens sponserede snitter med øl/vand/kaffe, begav folk sig efter et par gode indholdsrige timer sig ud i vinternatten.