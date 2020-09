Se billedserie Forslaget om at privatisere 250 kilometer offentlige veje er helt droppet. Foto: Jens Wollesen

Vejvrede forhindret - privatisering aflyst

Næstved - 16. september 2020 kl. 11:55 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre sprang i sidste øjeblik fra forslaget om at privatisere 250 kilometer kommunal vej.

Den såkaldte omklassificering af offentlige veje skulle ellers diskuteres i byrådssalen tirsdag aften. Men punktet udgik. Venstre og Konservative ville alligevel ikke lægge ryg til et meget upopulært forsøg for at dele asfalt og veje ud til tusindvis af husejere rundt i kommunen.

Det var ellers et enigt tekniske udvalg, der besluttede at videresende forslaget om først at toptune de pågældende vejstrækninger med ny asfalt og opretning af kantsten og senere overdrage opgaverne ved snerydning og vedligeholdelse til beboerne.

Ingen bagatel Venstres gruppeformand Kristian Skov-Andersen forklarer, at trods to Venstre-medlemmer i teknisk udvalg, var det alligevel ikke en gangbar model at privatisere 250 kilometer offentlig vej.

- Vores medlemmer i udvalget snorksover ikke. De troede nok, at der var tale om bagateller, men da jeg spurgte nærmere ind til det, viste det sig at være 250 kilometer vej og det er jo en helt anden snak, siger han.

Efter Sjællandske skrev om planerne om at privatisere offentlige veje, har debatten vist, at det nærmest kun er formand for teknisk udvalg, Helle Jessen (S), der forsvarer manøvren. Artiklen fortsætter under billedet

Sneppevej i Næstved er en privat fællesvej. Alligevel betalte Næstved Kommune i 2017 for at fylde de værste bombekratere med asfalt. Foto: Anna C. Møhl

Hun har forklaret, at i kommunen er der stor forskel på, hvilken status sammenlignelige veje har. I nogle villakvarterer er det resten af samfundet, der betaler for vedligeholdelsen selv om det alene er beboerne selv, der bruger vejene. I hendes øjne er målet med omklassificering af vejene at gøre betingelserne ens for alle borgere i forhold til den type vej, som de bor på.

Kristian Skov-Andersen kalder det en skjult skattestigning at privatisere udvalgte veje.

Den slags vil Venstre ikke give sig i kast med så tæt på kommunalvalget i november 2021.

- Det er ikke fordi det er et valgår, at vi siger nej til privatisering. Vi siger nej, fordi det er en skjult skattestigning, siger han. Artiklen fortsætter under billedet

Venstre kalder det en skjult skattestigning at privatisere offentlige veje.

Beboerne kan nu ånde lettet op og trække ukrudt op af de hullede fortove.

Ekstraudgifterne til selvpasning af villaveje ville primært have ramt beboerne i Mogenstrup, Fuglebjerg, Rønnebæk, Gelsted, Herlufmagle, Tappernøje og Fensmark.

