Vejrtrækningsbesvær skal få unge til at kvitte smøgerne og huske masken

Der lyder et højt bip, og starten går. Hænderne bliver slået ned på de lysende knapper, mens benene arbejder frem og tilbage. Konkurrencen er hård, og farven i kinderne minder hurtigt om siden på en klassisk Ferrari.

Selvom banen, hvor legen foregår, er lille, så er det meget udmattende for 16-årige Nicolaz Heide og 18-årige Benas Labodinas. Det skyldes, at de begge har KOL - men heldigvis kun for en kort stund. De har begge fået et sugerør i munden, som de skal trække vejret igennem for at fornemme, hvordan det er at leve med nedsat lungefunktion.