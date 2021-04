Det er planen, at alle gadelamper skal udskiftes på sigt. Nu går fase 2 i gang, og i første omgang handler det om 771 armaturer. Modelfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vejbelysning udskiftes og bliver både grønnere og billigere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vejbelysning udskiftes og bliver både grønnere og billigere

Næstved - 28. april 2021 kl. 21:40 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Der er både penge og CO2 at spare på at udskifte vejbelysningen rundt om i kommunen. Derfor nikkede byrådet tirsdag aften ja til at fortsætte den plan, som blev sat i værk i december 2017 af Teknisk Udvalg.

Man besluttede at udskifte alle lyskilder med LED-lyskilder i fire faser. Hele byrådet stod tirsdag bag beslutningen om at godkende fase 2, mens de konservatives Thomas Palmskov foreslog, at man til budgetforhandlinger for 2023 øgede tempoet i udskiftningen.

- Der er jo både penge og CO2 at spare, sagde han, mens borgmester Carsten Rasmussen noterede det.

Natriumlyskilder Fase 1 var udskiftning af lysstofrør, og dette projekt er nu afsluttet - næsten. Fase 2 omhandler udskiftning af natriumlyskilder (natrium i gasform) med de mere sparsommelige LED-lyskilder. Der er i alt cirka 2.600 armaturer, der skal udskiftes i fase 2, som kommer til at strække sig over tre til fire år.

Byrådet har nu besluttet, at der skal udskiftes 771 armaturer i 2021 til en pris på cirka 3,5 millioner kroner.

Her kommer der nye lyskilder Glumsø: Bavelsevej, Birkealle, Elmevej, Nyvej



Glumsø: Realskolevej, Sandbyvej, Skolevej, Sorøvej



Glumsø: Stationsvej, Stendyssevej, Storgade, Torvet



Glumsø: Vibevej, Åsøvej



Næstved: Ahornsvej, Birgittevej, Digevej, Egevej



Næstved: Enighedsvej, Grimstrupvej

Grønne kroner Administrationen forventer, at der er en årlig besparelse på 150.000 kWh ved at udskifte de 771 armaturer. Ved en elpris på 1,75 kroner pr. kWh, giver det en besparelse på cirka 260.000 kroner om året.

Det beløb vil man efterfølgende bruge til at betale for udskiftningen. Der bliver optaget et lån på 3,5 mio. kroner, som efterfølgende bliver betalt over 13,5 år. Der er også en grøn fordel ved at udskifte de mange gadearmaturer. De 771, der bliver udskiftet i første del af fase 2, vil give en besparelse på 75 tons CO2.

relaterede artikler

Lys over land: Her får borgerne mere gadelys 06. april 2021 kl. 04:46