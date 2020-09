Næstvedvej i Fensmark spærres i etaper - og maksimalt hen til Ahornveh. Der vil fortsat være åbent for gående. Foto: Mia Than West

Vej spærret for gennemkørsel

- Det var til at starte med Næstved Fjernvarme, der skulle skifte en hovedledning under jorden. Så har vi en meget dårlig kloak liggende. Vi har valgt at lave et samarbejde for at forstyrre borgerne mindst muligt, siger Michael Larsen.