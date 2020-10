Se billedserie Mads Nielsen har prøvet mange nye retter af, efter han er stoppet med at spise mad, der kommer fra dyr. I sommer var der blandt andet grillet vandmelon på menuen. Privatfotos

Vegansk madklub: Spis og-skrid princippet

Næstved - 20. oktober 2020 kl. 17:31 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Hvad skal vi lave til aftensmad? Et klassisk spørgsmål, der med sikkerhed bliver stillet i mange danske hjem hver dag. For det er nogle gange svært at være kreativ, når hverdagen raser derudaf.

Det var også tilfældet hjemme hos Mads Nielsen og kæresten Pernille Skytte. Indtil for tre år siden var svaret som oftest noget i retningen af »Noget kød og så et eller andet tilbehør«.

- Men så besluttede vi os for, at det skulle være slut med ikke at kunne finde noget sådan rigtig lækkert, som vi ville spise. Vi besluttede os for at prøve at lave mad uden kød for at udfordre os selv lidt, siger Mads Nielsen

Fik ondt i maven Som sagt så gjort. Det vegetariske køkken åbnede sig op for parret, og de opdagede, hvor mange gode, sunde og velsmagende retter det var muligt at lave uden kød i.

- Når vi en gang imellem valgte at spise lidt kød, så oplevede vi faktisk begge to at få ondt i maven, fordi vores kroppe ikke var vant til det, siger Mads Nielsen.

Derfor blev det hurtigt til, at alt animalsk blev skåret fra kosten, så parret levede overvejende vegansk. Ingen bacon, fløde, æg, fisk og så videre.

Veganer og vegetar Som vegetar spiser man som udgangspunkt alt med undtagelse af kød. Det vil sige, at man holder sig fra kylling, oksekød, svinekød og fisk.

Som veganer spiser man som udgangspunkt alt med undtagelse af animalske produkter. Det vil sige, at man holder sig fra mælk, fløde, æg, kylling, kød, fisk og alt andet, der kommer fra dyr.

Derudover kan man være både flexitar, som somme tider spiser animalske produkter, pescetar, der ikke spiser kød, men som i modsætning til vegetarer gerne supplerer den plantebaserede kost med fisk og skaldyr. Og selvfølgelig kødæder.

Der er ingen direkte regler for, hvornår man enten er det ene eller andet.

Nogle vælger at blive veganer/vegetar på grund af sundhedsmæssige faktorer. Andre har fokus på klimaet, når de skærer kødet væk. Andre igen kan have dyrevelfærd som det bærende argument for ikke at spise animalske produkter.

- Vi ville gerne blive inspireret af andre, der spiste på samme måde som os, så vi besluttede os for at søge efter grupper på Facebook, siger han.

Men der var ikke det store netværk at trække på i lokalområdet. Derfor beslutte de sig for at oprette deres egen lokale madklub, hvor omdrejningspunktet skulle være vegansk mad.

Voldsom reaktion For at finde andre, der kunne være interesseret i at deltage, lavede Mads Nielsen et opslag på Facebookgruppen »4700 Alt er tilladt«, hvor han spurgte, om der var nogen, der kunne være interesseret i at være med. Dét svarede cirka til at servere svensk pølseret til Veganerpartiets årsmøde.

- Jeg har aldrig set så mange billeder og GIF'er, der forestiller bacon og kød på én gang, siger han og griner.

Folk reagerede voldsomt på hans opslag med aggression, billeder af kød og en voldsom modstand mod mad uden kød.

- Jeg forstår ikke, hvorfor folk flipper sådan ud, når de finder ud af, at man ikke spiser kød, siger han.

Opslaget fik omkring 140 kommentarer på Facebook, hvoraf kun otte var fra folk, der gerne ville være med i klubben. Resten var modstandere. Resultatet blev dog, at madklubben »Planteædere i Næstved« blev oprettet for halvandet år siden.

Spis- og skrid-princip Klubben har i dag omkring 70 medlemmer og mødes en gang hver anden uge, hvor omkring 10 medlemmer deltager. Der er ikke mange regler, udover at alt mad skal være vegansk, og at møderne som udgangspunkt skal ligge en hverdagsaften fra klokken 18.00 til klokken 20.00.

- Det er vores håb, at arrangementerne er overskuelige for alle - også børnefamilier - så vi forsøger at lukke middagen ned, når klokken slår 20, siger han.

Indtil videre har det fungeret rigtig godt, og møderne har været hyggelige fra start til slut. »Planteædere i Næstved« er åben for alle. Man skal ikke have en bestemt ideologisk holdning eller et bestemt job for at være med.

- Vi er en blandet flok, så det er lige meget, om man er tyk, tynd, veganer, kødspiser, eller hvad man er. Så længe man er klar på at spise vegansk i klubben og have nogle hyggeligt timer, så er man velkommen, Mads Nielsen.

