Dorthe Jensen (t.v.), Astrid Krag og Rene Nielsen fik sig en snak om Varmestuen, sommercamp i Randers og hunde, da social- og indenrigsministeren besøgte Næstved i august.

Varmestuen flytter ind i nye tider

Næstved - 15. september 2019 kl. 21:12 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver skruet ned for varmen i Varmestuen. Det ligger fast. Beslutningen om at skære i budgettet står ikke til at ændre, men hvordan fremtiden skal se ud på de svagestes fristed ligger ikke fast endnu.

Ideen om at privatisere Varmestuen er droppet efter kritik fra både internt i udvalget og ude fra, men det ligger stadig kortene at invitere de frivillige ind i varmen. Det fortæller formand for Omsorgs- Og Forebyggelsesudvalget Michael Perch (S).

Den daglige drift er det stadig de professionelle, der kommer til at stå for. Der bliver primært pædagoger og sundhedspersonale som nu, men de frivillige kan sagtens håndtere og deltage forskellige aktiviteter, mener udvalget.

Det kunne være en grillaften eller andre sociale aktiviteter - i udvalget kalder mandet at supplere. Efter udvalget besøgte varmestuen i Skælskør i Slagelse Kommune har arbejdet videre med ideen om at skabe et være-, gøre- og handlested.

Det betyder, at man gerne vil have forskellige aktiviteter i huset. Det kunne være et snedkerværksted eller som man tidligere har haft et cykelværksted.

- Det skal være et meningsfyldt sted at være, hvor der er mulighed for at lave et stykke arbejde, siger Michael Perch.

Han håber på en bred vifte af aktiviteter og på, at der bliver mulighed for at rumme flere borgere end i dag. Selv om der skal skabes nyt, så kommer der ikke flere penge til Varmestuen, men der bliver heller ikke skåret yderligere ifølge formanden. Åbningstiden er blevet skåret ned, men der kommer flere aktiviteter, og Michael Perch mener, at de vil tilpasse efterhånden som de bliver klogere.

Den nye kurs for Varmestuen betyder, at det ikke er muligt at fortsætte på den nuværende adresse i Toldbodgade. Det er endnu ikke besluttet, hvor udvalget så vil placere den nye varmestue, men processen er sat i gang.

- Der er ikke plads i den nuværende bygning, siger Michael Perch.

Han fortæller, at der kun er et overskydende lokale til rådighed i kælderen, så med den nye plan er man nødt til at finde andre lokaler. Det vil også løse udfordringen med den periodevise ballade på pladsen ved Netto i Toldbodgade, hvor flere borgere over årene har klaget over, at der var for meget utryghed.

