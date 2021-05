En 41-årig sigtes for grov vold og varetægtsfængsles i fire uger. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Varetægtsfængslet for grov vold mod barndomsven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Varetægtsfængslet for grov vold mod barndomsven

Næstved - 27. maj 2021 kl. 08:36 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

En 41-årig mand fra Næstved skal sidde varetægtsfængslet i fire uger, mens politiet undersøger de nærmere omstændigheder omkring hændelserne i en lejlighed på Ejlersvej sent mandag aften.

Den 41-årige blev sigtet for grov vold mod en 40-årige mand. Offeret blev bragt til Slagelse sygehus med alvorlig skader i hovedet og flere knoglebrud. Han havde seks snitsår i hovedet, som måtte sys, et brækket kraveben og sår på hænder og fingre, der var så alvorlige at det yderste led på en finger måtte amputeres.

Erkender slagsmål Den sigtede erkender, at han har været oppe at slås med offeret i sin egen lejlighed, men nægter sig skyldig i grov vold. Han forklarede under grundlovsforhøret, at han egentlig var venner med ofret, som han nogen gange røg hash med. De to var dog kommet på kant fordi den 40-årig beskyldte ham for at havde ridset sin bil. Derfor opsøgte den 40-årige sigtede, og sparkede sent mandag aften døren til sigtedes lejlighed ind. Det fik sigtede til at gribe en afrikansk pyntegenstand, der hang på væggen - en stok med perler på - og slå på den 40-årige i nødværge.

Den 41-årige forklarede, at han gik i panik fordi han troede , at den 40-årige havde en kniv i hånden, men at han udelukkende handlede i selvforsvar.

Fængsles i fire uger Den sigtede varetægtsfængsles i fire uger, hvor poltiet igen skal afhøre ofret, undersøge de to mænds sms-kommunikation frem til voldsepisoden, og så skal restmedicinere se på ofrets skader og vurdere, om det er sandsynligt at perlestokken kan have givet de alvorlige snitskader. Anklageren finder det usandsynligt at perlestokken har været eneste våben.

Dommerens kendelse lyder på 4 ugers varetægtsfængsling for begrundet mistanke om at der er udøvet vold ud over det nødvendige, selv om der var tale om et indbrud, hvor døren var blevet sparket ind. Varetægtsfængslingen skal også forhindre, at sigtede forsøger at påvirke offer og vidner fra opgangen på Ejlersvej.

Forsvaret kærede varetægtsfængslingen til landsretten.

relaterede artikler

Ukrainsk mand smadrede mark med firehjulstrækker 18. maj 2021 kl. 10:34