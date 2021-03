Varetægtsfængslet dagen inden ankesag

- Det bliver værst for dig selv. Du skal kigge dig over skulderen, lød det yderligere fra manden, der blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved tirsdag, sigtet for vidnetrusler i gentagelsestilfælde og forsøg på at påvirke en efterforskning.