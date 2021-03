Hvis tidsplanen holder, fælder Østre Landsret endelig dom over den 45-årige familiefar onsdag.

Var gift i kakao og knivstik drabsforsøg mod kone eller grov vold? Nu skal landsretten tage stilling

Næstved - 03. marts 2021 kl. 11:27 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

Sagen mod den 45-årige familiefar Jens Mikkel Karlsen Andersen nærmer sig sin afslutning i Østre Landsret. Både anklager Sanne Watson og forsvarer Karoline Døssing Normann har procederet, og nu har dommere og nævninge trukket sig tilbage for at votere.

I første omgang skal de tage stilling til, om Jens Mikkel Karlsen Andersen skal dømmes for drabsforsøg - hvilket han blev ved Retten i Næstved med syv års fængsel til følge - eller alene for grov vold.

Dødelig dosis? Sagen handler om en episode, der fandt sted 22. oktober 2019. Her mødtes den 45-årige om morgenen med sin kone, som han lå i skilsmisse med. Da parrets tvillingepiger var taget i skole, forsøgte familiefaren at overtale sin kone til at skrive under på en kontrakt, der gav ham lov til at flytte til Jylland med børnene.

Det nægtede kvinden, og derfor lokkede Jens Mikkel Karlsen Andersen hende ned på det ene børneværelse. Her fik han hende til at indtage et giftigt pulver med langt over 100 smertestillende piller, der var knust i to glas kakao. Familiefaren har i både by- og landsret hævdet, at det giftige pulver var til ham selv, fordi han overvejede selvmord.

Han havde på nettet læst sig til, at 100 piller var nok til at slå en voksen mand på hans størrelse ihjel. Hustruen indtog dog ikke hele pulveret - det var enten en tredjedel eller fjerdedel - og det har forsvareren brugt som argumentation for, at det ikke var Jens Mikkel Karlsen Andersens hensigt at dræbe hende med den dosis.

Ikke hensigt at dræbe Stofferne havde dog effekt nok til at bedøve kvinden, og på et tidspunkt, da hun lå i sengen på børneværelset, kom hendes mand ind, og der opstod igen uenigheder omkring en bodeling. Derudover ville den 45-årige vide mere om konens utroskab, men det nægtede hun at fortælle ham. Det hele endte med, at Jens Mikkel Karlsen Andersen stak sin hustru flere gange i venstre underarm omkring håndleddet.

- Det var ikke hans hensigt at dræbe hende med kniven. Det tog et par sekunder, og bagefter udtalte han selv »hvad har jeg dog gjort«. Det indikerer, at han ikke ville slå hende ihjel, argumenterede forsvarer Karoline Døssing Normann onsdag formiddag i landsretten.

Da Jens Mikkel Karlsen Andersen forlod værelset igen for at skifte sit blodige tøj, lykkedes det mirakuløst kvinden at undslippe gennem et vindue. Da manden opdagede det, gik han ud på vejen for at lede efter hende, og han gjorde et stort nummer ud af at fortælle både naboer og politiet, at hun havde forsøgt selvmord.

- Det var en panisk handling i afmagt. Det skulle han ikke have sagt, men han har hele tiden villet fortælle den sande historie. Det gjorde han også til mig, første gang jeg mødte ham, sagde Karoline Døssing Normann.

Grådkvalte sidste ord: Undskyld Inden dommere og nævninge trak sig tilbage, fik Jens Mikkel Karlsen Andersen mulighed for at komme med en sidste bemærkning. Grådkvalt lykkedes det ham at fremstamme følgende:

- Selvfølgelig skal jeg straffes for min ugerning, det er der ikke nogen tvivl om. Jeg beklager uendeligt mange gange over for min familie de sorger og kvaler, jeg har forvoldt. Undskyld. Straffens længde er ikke væsentlig for mig, men jeg vil dømmes for, hvad der faktisk skete. Det var aldrig min intention at bringe hendes liv i fare. Jeg ville bare have den pokkers sandhed.

Når landsretten har afgjort, om den 45-årige skal dømmes for grov vold eller forsøg på manddrab, skal anklager og forsvarer procedere for straffens længde. Det ventes at ske i eftermiddag og håbet er, at der falder endelig dom i dag.

