Send til din ven. X Artiklen: Vanvittig bilkørsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vanvittig bilkørsel

Næstved - 25. februar 2018 kl. 11:07 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Søndag klokken 2.21 var betjentene i en af politiets patruljevogne vidner til, at en bil kom kørende ad Farimagsvej med omkring 100 kilometer i timen.

Bilen fortsatte over for rødt lys og kørte videre gennem byen ad Slagelsevej, hvor politiet havde optaget forfølgelsen af den uforsvarlige bilist, som nægtede at stoppe.

Farten var nu 150 kilometer i timen i 70-kilometer zonen, og jagten fortsatte op til Fodby og videre til Vallensved, hvor der blev målt 180 km/t, hvor der måtte køres højst 80 km/t.

I Fuglebjerg blæste bilisten forbi et vejarbejde, og kørte over to sømmåtter, som politiet havde lagt ud, men bilisten fortsatte ufortrødent på flade bildæk, og formåede alligevel at køre 130 km/t.

Helt oppe på Byskovvej i Slagelse kørte han så direkte ind i en patruljevogn klokken 2.52, hvor den vanvittige kørsel blev standset.

Føreren af bilen viste sig at være en 20-årig mand fra Slagelse-området, der i forvejen er kendt af politiet.

Han er nu afhørt og løsladt igen, mistænkt for kørsel med medicin eller euforiserende stoffer i blodet, og for at bringe andre i fare, da flere bilister måtte undvige under den vilde kørsel.