Se billedserie Mette Pan sejlede i første halvår 288 gange ud og ind af Næstved Havn. Men når Græshoppebroen lukker, så indstiller sandsugeren sejladsen i fire uger. Foto: Jan Jensen

Vandvejen lukker mens Græshoppebroen renoveres

Næstved - 11. august 2020 kl. 07:18 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når Græshoppebroen smækker i for kørende færdsel bliver der også lukket for alle former for sejlads under broen. Dermed stopper Mette Pan og alle øvrige skibe med at sejle ind og ud af havnen - og da havnen lever af skibstrafik er det noget, der vil kunne mærkes på bundlinjen.

- Det siger sig selv, at det er belastende at skulle undvære skibsanløb i fire uger. Men sådan er det bare og så gælder om at bruge lukkeperioden så meningsfuldt som muligt, siger havnedirektør Flemming Bach.

Når Græshoppebroen lukker 7. september går havnen derfor i gang med at renovere havnekajerne, samtidig skal pakhuset på midtermolen rives ned og der skal gøres plads til en skårplads til Ardagh.

Næstved Havn havde i første halvår 87 skibsanløb foruden Mette Pan, der sejlede ind og ud af havnen 288 gange.

Den ikoniske sandsuger Mette Pan må formentlig også ligge stille, når Christiansen & Essenbech går i gang med at renovere Græshoppebroen.

- Plan A er at vi opbygger et lager på 40.000 tons sten og grus under lukkeperioden. Plan B bliver at sejle fra havnekajen i Karrebæksminde og køre materialerne med lastbiler. Men det bliver noget bøvl. Det kræver 30 lastbiler til Karrebæksminde i døgnet, så jeg håber at vi lykkes med plan A, siger direktør i Næstved Sten og Grus, Flemming Schou.

Vandvejen lukker

Når brorenoveringen begynder 7. september klokken 0.01 vil vandvejen til Næstved dermed være helt lukket. Broen er at betragte som en byggeplads og for at overholde alle sikkerhedshensyn er der også lukket for småbåde og kajakker som normalt uden problemer kan komme under broen.

De forberedende arbejder med brorenoveringen er gået i gang. Christiansen & Essenbech har etableret en byggeplads ved Kludekogerpladsen. Her ligger det azobetræ som skal erstatte det nuværende brodæk.

Arbejdet ventes afsluttet 5. oktober og vil forlænge Græshoppebroens levetid med yderligere 25 år.