Vandtårnsbakken er fredet. Næstved Kommune og Danmarks Naturfredningsforening har sendt et fælles fredningsforslag af sted til Fredningsnævnet. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Vandtårnsbakken er fredet: DN kom for sent på Munkebakken

Næstved - 01. december 2019 kl. 09:03 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt i byen troner Vandtårnsbakken sig over byens tage. Her kan man opleve sjældne firben og sommerfugle, og samtidig få et storslået udsyn over Næstved fra Danmarks største ås.

Det skal vi værne om og derfor skal området fredes, mener Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Næstved Kommune, som netop har indsendt et fredningsforslag til Fredningsnævnet.

- Det er ret sjældent, at en by på Næstveds størrelse kan bryste sig af at have så fint et naturområde så centralt beliggende. Mange har sikkert troet, at Vandtårnsbakken allerede var fredet. Det var den ikke, men det bliver den nu, siger Kristian Gramstrup fra DN i Næstved.

Vandtårnsbakken er en del af Danmarks største ås, der slynger sig fra Mogenstrup i syd og helt ind i hjertet af Næstved.

Med højeste punkt på 47 meter er Vandtårnsbakken en markant bakke, der fungerer som byens grønne åndehul. Derfor vil fredningen være med til at understøtte Næstved Kommunes nye friluftsstrategi, siger formanden for Teknisk Udvalg, Helle Jessen (S).

- Fredningen af Vandtårnsbakken ligger i fin forlængelse af intentionerne om at bringe borgerne tæt på naturen, siger Helle Jessen.

Dermed må der ikke graves grus eller skæres nye lunser af Vandtårnsbakken, der i midten af 1940'erne blev skåret midt over for at gøre plads til Østre Ringvej.

Mens Vandtårnsbakken er fredet kom Danmarks Naturfredningsforening for sent med et fredningsforslag af byens mest markante højdedrag, Munkebakken. Det 48 meter høje sandbjerg lige midt i byen har måtte afgive jord til campus VUC og snart spiser Absalon endnu en god bid af Munkebakken, når 1200 studerende flytter ind i sommeren 2023.

- Vi må ærligt erkende, at vi kom for sent på Munkebakken. Den faldt lige som mellem to stole, og der er forlængst lavet lokalplan for området. Nu må vi bare håbe at byggeriet af et nyt campus ikke vil ødelægge alt for meget, siger Kristian Gramstrup.

Mange andre steder i landet er grønne områder og parker fredet, netop i erkendelse af, at det er vigtigt at have grønne områder og natur lettilgængeligt for byens borgere. Fredning kan nemlig give en varig beskyttelse modsat planer, som kan ændres i takt med de politiske vinde.

I København er således alle parker fredet, i Århus er Botanisk Have fredet, i Odense er Kongens Have fredet, i Ringsted er lystanlægget fredet og i Aalborg er fire parker under fredning i et samarbejde mellem DN og kommunen.