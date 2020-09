Lars Westermann fra Slusehuset har fået en alternativ idé. Når vandstanden er for lav i Susåen, sætter han kanoerne ud i kanalen i stedet. Fotos: Kim Palm

Vandstanden i Susåen er så lav at kanoerne sendes i havnen

Når vandstanden kun levner plads til et par andefødder, så er det på tide at hitte på en ny idé, så kanoturisterne alligevel kan komme ud og padle.

Lars Westermann, der står for driften af Slusehuset, har fået en idé - og den er slet ikke dum.

I stedet for at gå på grund i Susåen kører Lars Westermann kanonerne ned til Næstved Havn, hvor kanofolket har masser af vand under stævnen og kan vinke til Mette Pan mens de padler ud af kanalen.