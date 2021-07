Se billedserie De tre piger lærer hurtigt teknik og balance på deres SUP boards. Fotos: Rikke Bondesen

Vandsjov på SUP board kræver sin pige

Næstved - 08. juli 2021 kl. 15:59 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Mille, Kaya og Sofia har meldt sig til Vandsjov med Næstved Ungdomsskole, og det er især muligheden for at prøve SUP board, også kaldet Stand Up Paddle der har trukket dem til Karrebæksminde, hvor de har iført sig våddragt og redningsvest. De lytter opmærksomt på Sanne Jensen, der er kano-, kajak- og SUP-instruktør.

- Det er vigtigt at have sikkerhedslinen om anklen, så boardet ikke flyder væk, hvis man falder i vandet, siger Sanne Jensen.

Sikkerhed står øverst på læreplanen for de nye SUP-entusiaster, men det er også vigtigt at lære noget teknik, så man ved hvordan manøvrerer med boardet ved hjælp at pagajen.

Mille på 14 år og Sofia på 12 år har ikke prøvet SUP før, men finder hurtigt balancen. Kaya på 12 år har et oppusteligt SUP board derhjemme, men synes der et sjovt at ro SUP sammen med de andre piger.

- Det er noget helt andet, og jeg har lært en masse teknik og vi har lavet forskellige øvelser, som jeg ikke havde fundet på alene, siger Kaya.

Interesse eksploderet Der er mange som køber et oppusteligt board i Bilka eller Biltema og padler ud på må og få. Men før man gør det, bør man forberede sig grundigt og have tjek på vejrforhold, udstyr og teknik.

- Det er et lovkrav at man skal have svømmevest på. Ud over at man udsætter sig selv om for fare, så koster det en bøde på 1500 kroner hvis man ikke har vest på, fortæller SUP-instruktør Sanne Jensen.

Hun opfordrer også til, at man tager et introduktionskursus og lærer det basale teknikker. Selvfølgelig skal man kunne svømme, og så er det vigtigt at man gør sig fortrolig med vejret. En oppustelig SUP vil drive til havs ligesom en luftmadras, hvis der er fralandsvind.

10 personers SUP Efterhånden er Mille, Kaya og Sofia blevet fortrolige med deres Paddleboards, og er ikke bange for at lave dristige balanceøvelser på deres brætter selv om det ender med en tur i baljen.

Så tager Sanne Jensen og hendes assistent Betina de tre piger med længere ud på fjorden på et kæmpeboard, med plads til ti personer. De springer i vandet og klatrer op igen og griner og hujer.

- Skal vi snart have noget frokost, spørger Sanne.

- Neeeej vil skal først prøve noget mere, lyder der samstemmende fra de tre piger, som nu vil prøve om de kan være tre personer på samme lille SUP-board.

Inde fra stranden kigger leder af fritidsundervisningen på Næstved Ungdomsskole, Pernille Bülow Jespersen på de glade vandhunde.

- Vandsjov aktiviteterne er et godt eksempel på det vi kalder Edutainment: Vi gør dem trygge ved vandet samtidig med at de har det vildt sjovt. Det er vigtigt at have et godt forhold til fjord og hav, når man bor i Næstved, siger hun.