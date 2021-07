Vand i tørlagt svømmehal: Genåbner efter problematisk renovering

Se billedserie Bassinet i Fladså svømmehal var så gennemtæret, at det måtte skiftes ud. Det nye bassin er forhåbentlig klar til badesæsonen 1. september. Privatfoto

Næstved - 15. juli 2021 kl. 14:35 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

- Nu må du ikke skrive noget negativt.

Formand for Fladsåhallen Natan Ravn er temmelig træt af dårlige historier om Fladså svømmehal. Han synes i stedet at Mogenstrup og omegn skal vælge at glæde sig over, at der snart kommer vand i bassinet og at svømmehallen formentlig genåbner, når badesæsonen begynder 1. september.

- Planen er at vi får vand i bassinet i begyndelsen af næste måned og når alt er testet og på plads er vi klar til at genåbne svømmehallen. Det er godt for hele byen, for svømmeklubben og for alle de skolebørn, der også bruger svømmehallen, siger Natan Ravn.

Chokmelding

Renoveringen af svømmehallen har trukket ud og regningen er blevet væsentlig højere end forventet efter chokmeldingen om, at svømmehallen var ramt af store rustskader og det gamle 25 meter bassin var så gennemtæret, at det måtte skiftes ud. En gammel og hemmeligholdt tilstandsrapport oppe på kommunen afslørede alvorlige fejl og mangler i svømmehallen i Mogenstrup og byrådet måtte støvsuge budgettet for at finde de første syv millioner kroner til renoveringen.

Det skulle senere vise sig at blive væsentligt dyrere. I januar voksede udgifterne med yderligere 850.000 kroner og i maj stod det så klart, at der måtte findes yderligere 1,7 millioner kroner for at færdiggøre renoveringen.

Noget klamp

Dermed burde der være klar bane for en dynamisk dukkert i det klare klorvand, men langtfra alle er imponerede over renoveringen. Byrådsmedlem Charlotte Roest (S) fra Tappernøje var for nylig blevet inviteret på inspektion af bl.a. flisearbejdet og her er hendes dom:

- Sådan noget klamp. Jeg er datter af en smedemester og kender værdien af godt håndværk. Her ser det ud som om håndværkerne har været skidefulde, da de lagde fliserne. Skævt, skarpt og med alt for høje kanter, der kan give rifter i tæer og numser på små badebørn, siger Charlotte Roest.

I Næstved Kommune arbejder forvaltningen nu på at finde en løsning med flisearbejdet, men Fladsåhallens bestyrelse har fået at vide, at arbejdet ligger inde for tolerance-tærsklen og ikke umiddelbart skal laves om.

- Indrømmet. Jeg ville nødig have de samme håndværkere til at lægge fliser hjemme på mit badeværelse. Men nu vælger vi at se fremad og vi glæder os til der atter kommer liv i svømmehallen. Det har vi savnet, siger Natan Ravn.