Valgplakaterne skal ned

Hvis du ser en valgplakat hænge på en lygtepæl, i et træ eller på et hegn, så skal du tage kontakt til kommunen. Fristen for at fjerne sine plakater udløb nemlig onsdag nat. Næstved Kommune opfordrer til, at man bruger app'en "Giv et Praj", som giver dig mulighed for via en app på mobilen at sende billeder af stædige valgplakater, der ikke vil ned.