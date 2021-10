Valgkamp for alvor i gang: Plakater hængt op

Se billedserie De konservatives spidskandidat Rune Kristensen har udset sig en særlig god lygtepæl på Slagelsevej.

Næstved - 24. oktober 2021 kl. 11:21 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Bevæbnet med stiger, plakater og plastikstrips stod håbefulde byrådskandidater, og hjælpere fra partiforeninger, ungdomspartier og den nærmeste familie klar, da starten til valgplakatopsætningen gik lørdag klokken 12.

Nogen var endda ude i god tid, for at vogte om de mest eftertragtede lygtepæle. Den konservative borgmesterkandidat Rune Kristensen havde udset sig en særlig lygtepæl i begyndelsen af Slagelsevej, hvor han stod klar kvart i tolv , og ventede på at han fik lov til at sætte en hel stribe plakater op.

- Nu har jeg hængt valgplakater op til samtlige kommunalvalg siden 2001, men det er lidt sjovere, når man også selv er på stemmesedlen, siger Rune Kristensen.

Partiet har oprustet til i alt 3.000 plakater, som er mere end en fordobling i forhold til sidste kommunalvalg, i håb om at høste frugten af det Konservative Folkepartis gode meningsmålinger.

Familieudflugt De radikales Rasmus Eliasen skriver på Facebook, at han er meget imponeret over de konservative, der opererede som en specialtrænet og velkoordineret enhed, mens andre fumlede med strips og for korte stiger.

Den radikale spidskandidat Lars Hoppe Søe havde allieret sig med datteren Puk, som han sendte op på stigen for at fæstne plakaterne.

- Vi var ude i syv og en halv time. Heldigvis i strålende solskin, fortæller Lars Hoppe Søe. Artiklen fortsætter under billedet.

Den radikale spidskandidat Lars Hoppe Søe fik datteren Puk sat i arbejde.

Hærværk i Glumsø Jan Arne Guldberg stiller op til kommunalvalget for Venstre for første gang og hans enmandshær var søndag formiddag stadig i gang med at sætte valgplakater op.

Lørdag nåede han Næstved, Karrebæksminde, Menstrup og Hyllinge. Søndag morgen gik turen til Glumsø, hvor han til sin store glæde så en række ledige lygtepæle på Sorøvej.

- Men da jeg kom tæt på kunne jeg se, at at der han strips i lygtepælene og lidt længere henne ad vejen lå de plakater som var hevet ned, fortæller Jan Arne Guldberg. Artiklen fortsætter under billedet.

Mindre end en døgn efter de var sat op havde ukendte gerningsmænd flået valgplakater ned fra lygtepælene på Sorøvej i Glumsø.

Han mener dog ikke at der er tale om politisk chikane, men snarere en generel modvilje om valgplakater.

- Det var både plakater for socialdemokrater, radikale og venstre, som var revet ned, siger han.

Had eller kærlighed Meningerne om valgplakater er delte. Der er dem som først rigtig kommer i valgstemning når valgplakaterne kommer op, og som synes det er en god tradition. Og så er der dem der synes at det skæmmer by og landskab og er spild af ressourcer.

Enhedslisten i Næstved har som det eneste parti valgt ikke at hænge valgplakater op. Enhedslistens beslutning er truffet af »æstetiske hensyn« for borgernes skyld, forklarer byrådsmedlem for EL, Susanne Tariq. Hun har ved tidligere valg oplevet at få ubehagelige kommentarer, når hun sammen med hendes partikammerater har hængt plakater op i Næstved.

- Folk er kommet forbi og har sagt, at det ser ud ad helvede til, at det er dårligt for miljøet og trafiksikkerheden. De dominerer bybilledet og er som regel ret kedelige. Det er vores egne også, siger Susanne Tariq. Artiklen fortsætter under billedet.

Enhedslisten fodrede grise i stedet for at hænge valgplakater op.

Enhedslisten markerede dog lørdagen, men på en anden fortæller byrådskandidat Tommy Lindegaard fra EL.

- Enhedslisten hænger som bekendt ikke valgplakater op. I stedet valgte nogle af os at tilbringe dagen hos vores kandidat Peter Wittrock, som har et stort hjerte for dyrevelfærd og som har "adopteret" mange dyr som ellers ville have lidt en krank skæbne, siger Tommy Lindegaard.

Virker plakaterne Der er uenighed om, hvorvidt valgplakater virker. De konservatives byrådskandidat Bettina Hansen, der ikke selv har hængt plakater op, skriver på Facebook, at hun tror at plakaterne får alle til opdage at der snart er valg.

- Valgplakaterne har muligvis ikke effekt for den enkelte kandidat, men de har en effekt. Indtil valgplakaterne hænges op, er der generelt ikke mange (udover politikerne), der interesserer sig for det konkrete valg, skriver hun. Artiklen fortsætter under billedet.

DFs Nickolai Hamann var endnu i fuld sving efter det blev mørkt lørdag aften.

Kasper Møller Hansen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet mener derimod, det er en god idé at hænge det store billede op af sig selv, hvis man går efter personlige stemmer til valget.

I små kommuner, hvor borgerne er tæt på politikerner har valgplakater lille effekt. I store kommuner, hvor man ikke har direkte personlige relationer mellem borgere og kandidater, er plakaterne med til at skaffe stemmer, forklarer professoren.