Mona Lisa Serritslev er synlig i gadebilledet med sit ene ben. Her ses hun sammen med Karina Ahrensbach. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Valg til handicaprådet: Vagthund viser tænder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valg til handicaprådet: Vagthund viser tænder

Næstved - 29. januar 2021 kl. 21:34 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Det er ikke kun kommunalpolitikerne, der er på valg til efteråret. Handicaprådet følger byrådets valgperiode, så også her skal der - måske - nye folk til. Rådet består af to politikere og tre forvaltningschefer, som DH Næstved matcher med fem repræsentanter fra sine medlemsforeninger. De fem repræsentanter skal alle godkendes af byrådet.

Læs også: Godsejer vil hjælpe de svage

- Handicaprådet har eksisteret i mange år, men der er ingen, der kender os. Vi skriver blandt andet høringssvar og rådgiver byrådet om handicapproblematikker. Vi må ikke tage os af enkeltsager, men mange sager kan løftes til en generel problematik. Vi skal være vagthund, siger Mona Lisa Serritslev fra Handicaprådet.

Den lokale afdeling af Danske Handicaporganisationer har ligget i dvale i nogle år, men er nu vågnet af sin tornerosesøvn. Det skal udnyttes - også i Handicaprådet.

- Vi skal finde vores måde at gøre tingene på. Nu har vi brugt nogle år på at løbe det i gang, så nu skal vi have sat et aftryk. Og så skulle det gerne køre fra næste periode, siger Mona Lisa Serritslev.

Nok at tage fat på Mona Lisa Serritslev er synlig i gadebilledet med sit ene ben. Samtidig er hun meget udadvendt, så hun falder ofte i snak med folk, når hun er ude at handle. Når snakken falder på DH Næstved og Handipcrådet, viser det sig som regel, at folk har en i familien, der kunne bruge hjælp eller vejledning.

Hun oplever, at der fortsat er alt for mange klager på handicapområdet. Det hedder sig ellers, at klagetallet falder, men det er fordi folk ikke har ressourcer til at klage, siger hun.

Hun glæder sig blandt andet over, at Handicaprådet var med til at få bremset flytningen af sårbare børn med handicap i forbindelse med omlægningen af kommunens skoler. På møderne bliver alle de politiske udvalg gået igennem, og ofte er der plads til forbedring.

- Der er mange handicappede og syge, der ryger i afklaringsforløb på både fem, otte og 12 år. Så i år vil vi indkalde formanden og forvaltningschefen for beskæftigelsesområdet til et møde, siger Mona Lisa Serritslev.

- Folk kan ringe og skrive til os eller kontakte os via Facebook. Vi er nogle, der sidder både i Handicaprådet og som repræsentanter for et nyt aktivt DH, så nu skal der ske noget. Det kræver nytænkning, selvom ikke alle har det lige sjovt med det. Det kræver jo arbejde, konstaterer hun med et smil.

relaterede artikler

Handicaprådet går nye veje for at blive synligt: Afprøver internethit 27. januar 2021 kl. 17:13