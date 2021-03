Bestyrelsesformand Jens Stenbæk glæder sig over, at både kandidater samt medlemmer engagerer sig aktivt i Andel.

Valg i Andel: Fem nye og seks gamle skal repræsentere Næstved

- Vi glæder os først og fremmest over, at flere af andelshaverne i Næstved Kommune har fået øjnene op for Andels repræsentantskab og den indflydelse, man som medlem har. Jo mere aktivt, vores andelshavere involverer sig, jo stærkere et andelsselskab får vi. Så stor tak til de kandidater, som valgte at stille op, og til alle de andelshavere, der har stemt, siger han.