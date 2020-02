Se billedserie Valdemar fik set sin første havørn, da DN Næstved lørdag inviterede til ørnetræf på Enø. Fotos: Kim Palm

Send til din ven. X Artiklen: Valdemar fik set en havørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Valdemar fik set en havørn

Næstved - 16. februar 2020 kl. 07:14 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Velkommen venner. Vi skal lige gå en halv kilometer.

Så sjoskede vi ellers af sted - flere kilometer med pløre på bukserne - da John Bang Jørgensen inviterede til ørnetræf på Enø.

I magsvejr med sol og tindrende klar frost er der rigtig gode muligheder for at se Nordeuropas største rovfugl i smukt svæv over fjorden.

Lørdag bød i stedet på finregn og det er ikke noget havørnene bryder sig om.

- Havørne har det lidt ligesom mennesker. De skutter sig i regnvejr, så lad os nu se om det lykkes at hitte en, lød det fra John Bang Jørgensen, da han trak sin kikkert frem - en ordentlig bandit, der er så kraftig, at den kan lokalisere en loppe på 500 meters afstand.

Stig Hansen fra Rislev havde taget barnebarnet Valdemar med på ørnetur - en glad dreng i farvestrålende flyverdragt, der forventningsfuldt fulgte med farfar - i håb om at se sin første havørn.

- Nøj, hvor jeg glæder mig. Er det virkelig verdens største fugl?, spurgte den11-årige dreng fra Fensmark.

- Det er det ikke. Det er den afrikanske struds, men den holder ikke til her på egnen, så havørnen er den største vi har herhjemme, forklarede farfar.

Ørn i kikkerten

Så gik det ellers løs med fri udsigt til finregn over Gavnø. En del fugle fløj forbi. Der var både krager, måger og skarver i luften over os og på fjorden så vi svaner og hvinænder. Men ingen havørne. Lige indtil John Bang Jørgensen med stor sikkerhed udbrød.

- Der er den. Lige der. Over skoven og skråt til højre, lød det gennem kikkerten.

Den var umulig at se med det blotte øje. Men i den kraftige kikkert så vi den i flot svæv over baronens skov. Den hang deroppe og betragede forsamlingen af fugle-entusiaster - uden dog at værdige os nogen større interesse.

- Jeg vil også se den, sagde Valdemar. Og han fik spottet sin første havørn, som samtidig er historien om en ægte dansk fuglesucces.

Før 1990 blev den store rovfugl nemlig betragtet som uddød herhjemme - nu er den genindvandret og i fin fremgang.

- Vi har før været hårde ved havørnen. Her på Enø går der en historie om en borgmester, der var så træt af myg, at han lod hele rørskoven oversprøjte med DDT. Dermed slap han fri af myg, men der var heller ikke en fugl i miles omkreds, så heldigvis er vi blevet klogere, fortalte John Bang Jørgensen.

Her i terrænnet har vi to ynglepar - et par Gavnø og et nær Basnæs - og de vurderes til at være i fin form.

Ny chance søndag

Hvis du selv har lyst til at se havørn, så er der nye muligheder på søndag den 23. februar, hvor Dansk Ornitologisk Forening inviterer til Ørnens Dag. Det foregår blandt andet på Avnø - i tidsrummet mellem klokken 10 og 14.

Og så har man altid lov at håbe på, at vejret er lidt bedre end det var, da DN Næstved inviterede til havørnefest på Enø.