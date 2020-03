Værnepligtiges nære fremtid afgøres i dag

I sidste uge besluttede Beredskabsstyrelsen at inddrage udgangsfriheden for de små 80 værnepligtige på kasernen i Næstved. Det blev gjort for at sikre, at coronavirussen ikke skulle udbredes på beredskabscenteret, hvilket ville være en katastrofe for beredskabet.