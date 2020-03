Se billedserie De værnepligtige må ikke forlade Beredskabsstyrelsens kaserne i Næstved som følge af coronakrisen. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Værnepligtige lukket inde på kaserne: Udgangsforbuddet er på ubestemt tid

Næstved - 19. marts 2020 kl. 04:43 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I sidste uge inddrog Beredskabsstyrelsen i Næstved deres små 80 værnepligtiges udgangsfrihed. I første omgang weekenden over, og siden er udgangsforbuddet blevet forlænget dagligt. Man vil ikke risikere, at coronavirussen spreder sig på kasernen, og at man som samfundskritisk institution ikke kan opretholde beredskabet.

På et møde onsdag har Beredskabsstyrelsen så vedtaget et længerevarende forbud.

- Vi følger de restriktioner, som også gælder det øvrige samfund. Det betyder, at vi holder på de værnepligtige, så længe regeringens restriktioner gælder. Der er derfor ikke nogen bagkant på. Det tætteste, vi kommer, må være datoen 30. marts, siger brigadechef Stig Hammerhøj.

Han fortæller, at de værnepligtige har taget ganske fornuftigt imod beslutningen.

- Vi gør, hvad vi kan for at forsøde tilværelsen lidt for dem. Der er bestilt ekstra kage til aftenerne, og vi har indkøbt ekstra brætspil. Vi har også planer om at få nogle af uddannelsesaktiviteterne ud fra centeret. Det kan for eksempel være løbeture, hvor vi kører et andet sted hen med dem. Men det bliver i hold á ti personer, og vi løber med to meters mellemrum, så vi ikke signalerer noget andet end resten af samfundet, forklarer Stig Hammerhøj.

Der vil fortsat være mulighed for, at de værnepligtige kan søge om dispensation til at komme hjem. I weekenden var der ti, der spurgte, og halvdelen fik lov. Men med regerings forbud mod at samles mere end ti personer, vil der givetvis være færre ting at søge om dispensation til.

- Kommer man og siger, at man skal til 50 års fødselsdag, hvor der er inviteret otte gæster, så får man lov. Men ikke til større fester. Foreløbig er der også kun tre, der har spurgt denne gang, siger Stig Hammerhøj, som har en værktøjskasse med sanktionsmuligheder, hvis en af de værnepligtige skulle finde på at smutte uden at have fået lov.

- Vi har de samme muligheder som til daglig, hvis en værnepligtig forlader tjenesten. I beredskabsloven står næsten ordret, at vi kan anvende forskellige disciplinarmidler. Det kan være alt fra en løftet pegefinger til en stribe af ekstra vagter. Det vil vi anvende, hvis der er en, som går ned for at handle i Fakta. Hvis nogen trodser forbuddet og bliver væk i flere dage, uden vi kan få fat i dem, så kan vi gå til den yderste konsekvens, som er en politianmeldelse.

Stig Hammerhøj fortæller, at der kan være både formildende og skærpende omstændigheder, hvis en værnepligtig forlader kasernen, og det vil være op til en individuel vurdering at afgøre, hvad straffen i så fald skal være.