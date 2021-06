Undgå at bade med alkohol i blodet udenfor livreddernes åbningstid. Foto: Thomas Olsen

Vær varsom med våde varer hvis du skal i vandet

Næstved - 30. juni 2021 kl. 16:59 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Når der lørdag blændes op for den store fodboldfest ved et storskærms-arrangement i Karrebæksminde, er det sandsynligt at de både vil være alkohol og havvand med i det store billede. Bliver vejret godt, det være tillokkende med en aftendukkert, men TrygFondens livreddere opfordrer til, at man er ekstra forsigtig, når man bader uden for livreddertårnenes åbningstid, og særligt, at man aldrig bader alene og undgår alkohol før badeturen.

Læs også: Fodboldfest og storskærm på plænen i ferieparadis

Vær forsigtig - Det er endelig muligt igen at mødes i større grupper, og samtidig viser vejret sig fra sin gode side. Der er helt sikkert mange - specielt unge - som har glædet sig til at være sociale igen, og det kan trække mange mennesker ned på strandene i løbet af sommeren, også uden for livreddertårnenes åbningstider. Drukneulykker kan ske hele døgnet, og derfor går vi ud og minder folk om aldrig at gå alene i vandet - heller ikke selvom alle vennerne sidder lige inde på stranden. De kan ikke nødvendigvis se, hvis du kommer i vanskeligheder, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Alkohol og badning Nyder man alkohol på stranden og frister en badetur, skal man også tænke sig godt om, fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden.

- Alkohol og badning er en farlig cocktail, og derfor skal man - uanset hvor fristende det kan være - aldrig bade med alkohol i blodet. Alkoholen påvirker din reaktionsevne og din dømmekraft og betyder, at du kan havne i en farlig situation og ikke være i stand til at redde dig selv. Bliv på land og få resten af selskabet til at gøre det samme - det er langt mere sikkert at gemme badeturen til dagen efter, siger Anders Myrhøj.

Og endnu en advarsel:

- Mange tager engangsgrillen med på stranden om aftenen, men husk aldrig at grave grillen ned i sandet. Det kan give alvorlige brandskader, hvis der kommer én med bare fødder og træder på det varme sand - også længe efter, at grillen har været i brug. Man skal altid tage grillen med, når man forlader stranden - både for naturens skyld og også for at undgå brandskader, siger kystlivredningschef Anders Myrhøj.

Rolig weekend på Enø Sidste weekend, var den første med bemanding i livreddertårnet ved Karrebæksminde. Den forløb heldigvis uden der var brug for førstehjælp. Men livredderne var to gange med at forebygge ulykker til søs. For eksempel ved at advare badegæsterne om risikoen ved at tage luftmadrasser eller badedyr med i vandet når der er fralandsvind eller advare om faren ved at svømme for langt fra land.

Desuden var livredderne på Enø i weekenden i kontakt med 73 badegæster for at fortælle om de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet.

