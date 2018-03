Vær med til at præge dit område

8. februar var der borgermøde om fremtiden for Fensmark, og vil man være med til at sætte sit præg på, hvordan tingene skal være fremover, så kan man med fordel møde frem i aften, når der er generalforsamling i Fensmark Lokalråd.

Peter Jensen håber, det får kommunen til at indse, at der skal gøres noget for de unge også uden for Næstved by.