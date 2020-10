Se billedserie 15 danskere falder dagligt om med hjertestop, og hurtig hjælp er afgørende for, om personen overlever. Det oplever Michael Boddum (t.v.) på egen krop i sit daglige arbejde. I midsten ses Mai Bari, førstehjælpsinstruktø og til højre er der Teis Krag fra Falck. Privatfoto

Vær ikke bange for at give hjertemassage: Det redder liv

Næstved - 15. oktober 2020 kl. 16:21 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

15 danskere falder dagligt om med hjertestop.

Og hurtig hjælp er afgørende for, om personen overlever.

Det oplever Michael Boddum, der er paramediciner i ambulancetjenesten i Næstved og førstehjælpsinstruktør hos Falck.

Han er ikke i tvivl om, at jo mere, danskerne træner førstehjælp og hjertelungeredning, jo højere er overlevelsesraten.

Noget, som den årlige Hjertestarterdag fredag 16. oktober er med til at sætte fokus på.

Det er afgørende Hovedformålet med Hjertestarterdagen er at udbrede kendskabet til hjertestarteren og til hjertelungeredning. Og at de to ting sammen er afgørende for overlevelsen.

- Når man falder om med hjertestop, skal man have hurtig hjælp. Det skal man, fordi cellerne i hjernen kun kan leve uden ilt i to til tre minutter, før de dør, og hvis de først er døde, så kan lægerne og ambulancefolkene ikke ændre på det. Derfor er det afgørende, at så mange danskere som muligt kan genkende et hjertestop og give hjertelungeredning, inden ambulancen kommer, siger paramedicinerMichael Boddum.

Gå bare i gang Michael Boddum oplever ikke kun hjertestop, når han er på arbejde. I sin fritid er han frivillig hjerteløber.

Det betyder, at han få besked, hvis der er et hjertestop i nærheden og kan træde til med hjertelungeredning eller ved at hente en hjertestarter.

- Jeg har været ude ved et hjertestop, hvor vi var to hjerteløbere, der ankom før ambulancen. Klokken var to om natten, og patientens kone sad og gav en lidt for blid hjertemassage. Jeg overtog hjertemassagen, og vi satte en hjertestarter på, der hjalp på blodcirkulationen. Senere kom ambulancen og kørte manden på rigshospitalet. I dag lever han i bedste velgående, fortæller Michael Boddum.

Bedre end ingenting Historien endte godt for patienten, og derfor mener Michael Boddum, at man kan lære noget vigtigt af forløbet.

- Selvom konens hjertemassage ikke var optimal, så var den helt afgørende for, at manden kom sig efter hjertestoppet. Derfor er mit bedste råd: Vær ikke bange for at give hjertemassage, også selvom du ikke er helt sikker på, hvordan man gør. Man kan ikke ødelægge hjertet med forkert hjertemassage, medmindre patienten er meget gammel eller har knogleskørhed, siger Michael Boddum.

Det sker for en, du kender Årets tema for Hjertestarterdagen er Det sker for en, du kender.

74 procent af hjertestop i Danmark sker i de private hjem, og derfor er det oftest en, man kender, man skal hjælpe med hjertelungeredning.

- Vi prøver ikke at male et skræmmebillede. Men det er en realitet, vi gerne vil minde danskerne om. For måske har du engang haft genoplivningskursus og tror på, at du kan træde til, når det er nødvendigt. Men når det er en, du kender, så er der så mange følelser involveret, at hvis man ikke har det på rygraden gennem træning, risikerer man at stivne, siger Teis Krag fra Falck.

Opfordringen Han opfordrer derfor alle til at tage genoplivningskursus én gang om året, selvom den officielle anbefaling lyder på hvert andet år.

Teis Krag understreger desuden, hvor livsvigtigt det stadig er at træde til på trods af COVID-19.

- Det må simpelthen ikke sætte en stopper for, at danskerne træder til. Husk, at risikoen for, at en med COVID-19 også er den, der får hjertestop, er meget, meget lille. Og hvis du absolut ikke vil give kunstigt åndedræt, så giv for alt i verden hjertemassage," siger han.

Bare gå i gang - dårlig hjertemassage er bedre end ingen hjertemassage, lyder rådet fra Falck. Privatfoto

