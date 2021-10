Se billedserie Vælgermøde hos Klub Næstved. Fotos: Anita Corpas

Vælgermøde med virkeligheden

Næstved - 04. oktober 2021 kl. 22:36 Af Anita Corpas

Den lækre wienerstang lokker på bordene sammen med valgbrochurerne fra forskellige politiske partier.

Kommunalpolitikerne er drysset lidt ud over hele lokalet, så de er tilgængelige for så mange brugere af Klub Næstved som muligt.

Styringen er stram fra start. Et minut får hver af de fremmødte kandidater til at præsenterer sig selv ganske kort. En klapsalve dør ud, og der kommer gang i debatten, da Peter Søren rejser sig;

- Hvorfor får vi ingen feriepenge eller lønstigninger på NSC? (Næstveds Socialpædagogiske Center red.)

- Jeg har endda arbejdet der i fem-seks år. Vi får heller ikke sygedagpenge, siger Peter Søren.

Ingen af politikerne kan rigtigt svare på det, hvorefter medlem af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget Anette Brix (K) under mødet tager initiativ til at skrive til forvaltningen og spørge om feriepengeproblematikken.

- Hvem af jer har egentlig talt taget handicapområdet, og de ældre eller sygehuset, hvor man jo risikere at blive smidt til Slagelse, siger Pil.

Hun efterlyser også deres egen bus, bedre mad og hjælp til at hjælpe andre.

For på brugerniveau er der stadig plads til forbedringer for Klub Næstved, mener også 62-årige Maybritt Hansen, pædagog og tovholder startede for nu knapt 20 år siden.

Hun udgør den ene af de to faste stillinger, der er i Klub Næstved til lidt over 70 brugere.

Dengang var Klub Næstved et kommunalt fritidstilbud, som siden voksede sig til sin egen forening, som et slags semi-privat tilbud med udgangspunkt i medbestemmelse, selvbestemmelse og indflydelse for brugerne.

- Det med flexjob eller småjpob, det kan vi godt bruge hernede. Det kunne være meget meningsfuldt, siger Maybritt Hansen.

Jette Buhl fra SF tilføjer, at den særlige model Klub Næstved har er fleksibel og imødekommer iværksætteri.

- Det kan vi overføre til andre områder, siger hun og fremhæver Klub Næstved som en positiv model, der kan arbejdes videre med som udviklingsprojekt.

Relativ lys fremtid På grund af budgetforliget sidste år bakker partierne op om, hvordan også midlerne til handicapområdet er fordelt.

Derudover blev kommunekassen godt isoleret med yderligere 117 millioner kroner med udligningsreformen sidste år, så "det hele ser lidt lysere ud", som borgmester Carsten Rasmussen (S) indledningsvist siger.

- Selvom det går bedre, kan vi sagtens bruge flere penge, siger Carsten Rasmussen og beretter om de nye boliger, der er på ved på Tommerupvej.

Han lover desuden at overveje mangfoldighed, når der engang skal bygges lækre boliger på havnen.

Keld rejser sig og siger, at der er alt for mange forskellige pædagoger, og der er alt for mange nye, og de har alle sammen for lidt tid. Det gør ham utryg.

Det kan alle politikerne godt forstå og "fru landmand", som Cathrine Riegels fra Broksø konsekvent bliver omtalt siger;

- Det er et problem. I sommer har vi ikke kunne skaffe noget som helst personale. Det gør alle utrygge.

- Vi skal være opmærksomme på, hvorfor man ikke vil arbejde i Næstved Kommune, siger Cathrine Riegels, der sidder både i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget og i Handicaprådet.

Lad penge følge hænderne Elena stiller forslag om, at støttekronerne følger hænderne, hvilket straks bifaldes af Githa Nelander (NB)

- Det er et godt forslag, at støtten følger brugerne. Det giver så god mening. Det vil jeg opfordre Omsorgsudvalget til at kikke på.

- Det er så fornuftigt, understreger hun.

Også medlem af Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets Marianne Olsen (A) og formand for Handicaprådet Tonny Ploug er tilstede, men de ordførende denne aften er Nicolaj Hamann fra DF, Carsten Rasmussen, (S), Anette Brix (K), Githa Nelander (NB) Tommy Lindegaard (Enhedslisten), Søren Rinke (R), Jan Allan Andersen (Å), Jette Buhl (SF) og Catrine Riegels Gudbergsen (V).