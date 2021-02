Se billedserie Alle medarbejdere i ældreplejen bliver testet mindst to gange om ugen. Det sker også her på Symfonien. Foto: Robert Andersen

Vaccineret plejecenter ramt af corona

Næstved - 10. februar 2021 kl. 16:20 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Selv om alle beboere er vaccineret, er der alligevel tre mennesker på plejecentret Symfonien, der er blevet testet positive for coronavirus.

- Det er to beboere og en medarbejder, siger Jakob Bigum Lundberg, direktør i Næstved Kommune.

De er alle tre blevet testet positive i weekenden, og lige nu har de det efter omstændighederne godt og har ikke behov for indlæggelse, fortæller han.

Det er ærgerligt Næstved Kommune har straks fulgt Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer og har indført besøgsrestriktioner. Det er gjort, fordi kommunen har modtaget et påbud fra Styrelsen i går.

Tidligere måtte hver beboer have tre faste pårørende, der kom på besøg - det er nu nedsat til en.

- Det er ærgerligt. Vi var lige kommet ud af de tidligere restriktioner, siger Jakob Bigum Lundberg.

Er situationen kritisk, som ved snarlig død og nogle helt særlige tilfælde ved svær demens er det dog stadig muligt at modtage udvidet besøg.

Husk hygiejnerådene Det undrer Jakob Bigum Lundberg, at der igen er et udbrud. Alle beboere, der ville, er blevet vaccineret, og der er gået 14 dage siden det andet stik. På plejecentrene er der kun vaccineret med Pfizer-BioNTech, men det viser måske det, som Seruminstituttet oplyser, at ingen vaccine virker 100 procent, mener han.

Han understreger, at det derfor stadig er vigtigt at huske hygiejnerådene, selv om flere og flere bliver vaccineret. Han fortæller, at der er ganske få beboere, som ikke har ønsket at blive vaccineret, nogle af meget personlige grunde - for eksempel på grund af anden alvorlig sygdom.

Medarbejderne - på nær nogle få - er ikke vaccineret endnu. Det bliver de først, nar man lidt senere når til Gruppe 4. Kildemarkscentret er også under restriktioner efter et udbrud, men Jakob Bigum Lundberg forventer, at de snart kan åbne igen.

Det fungerer Covid 19-testprogrammet er rullet ud i hele kommunen. De kommunale medarbejdere i ældreplejen tester hinanden og borgerne. Det er PCR-testen, der bliver brugt, så ældreplejen tester fortsat systematisk to gange om ugen. På den måde giver det ikke store udfordringer, de problemer, der er opstået med udrulningen af den mobile kviktest.

- Det fungerer godt. Vi poder selv og sender til regionen, siger Jakob Bigum Lundberg.

Ved et udbrud - som det på Symfonien - bliver alle på afdelingen gentestet. Han håber, at kviktestprogrammet kommer op at køre i næste uge, men det har ikke indtil videre den store interesse i ældreplejen. Der bruger de vaccinationer og PCR-test med stor succes.

