Vaccine-generalprøve bestået: - Det er gået over al forventning

2840 borgere blev fredag vaccineret i Arena Næstved. Her gennemførte Region Sjælland en såkaldt stress-test, der skal være med til at give regionen et indtryk af, hvor der kan opstå flaskehalse, og hvilke problemer der kan opstå undervejs, når der skal vaccineres på samlebånd.

Fredag var den store vaccine-generalprøve, og her blev det hidtil største antal borgere vaccineret mod Covid-19 på én dag. Region Sjælland afprøvede, hvor mange der kunne vaccineres i tidsrummet fra klokken 8 til 22. Efter en lang og travl dag med fuld gang i vaccinationerne i både Arena Næstved og Holbæk Sportsby, er den første status, at den store generalprøve er gået godt og efter planen.

- Det er gået over al forventning, ikke mindst takket være en kæmpe indsats fra alle de medarbejdere, der har været med til at planlægge og gennemføre dagen. Jeg glæder mig til at nærstudere data og erfaringer fra i dag, når resultaterne foreligger, med henblik på at kunne bruge det i den videre vaccinationsplan. På den måde kan vi optimere vores indsats i kampen mod Covid-19 og give borgerne i Region Sjælland den bedst mulige oplevelse, siger direktør i Det Nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland, Trine Holgersen.