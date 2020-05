Glas er ikke gode venner med plastic og metal, der blandes i ét stor pærevælling. Foto: Anna C. Møhl

V vil sortere glasset fra

Næstved - 26. maj 2020 kl. 15:59 Af Anna Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

næstved: Når man følger retningslinjerne og smider vinflasker og syltetøjsglas i containeren sammen med plasticdunke og stegepander, gør man faktisk miljøet en bjørnetjeneste. Glasset ødelægger nemlig muligheden for at genanvende især plastic.

Nu foreslår Venstre, at glas tages helt ud af ligningen, når man står derhjemme og sorterer sit affald. I stedet for at smide det i den dertil indrettede container med metal, glas og plastic, mgp, skal glas indsamles på en anden måde.

Venstre har bedt om, at byrådet i aften - med forsvarlig afstand og skærmet af bag plexiglas - diskuterer en justering af affaldsplanen. Blandt andet skærer det Venstre i øjnene, at sorteret glas fra Næstved køres til Polen i stedet for at blive en del af kæde fra Reiling på Maglemølle og til sidst Ardagh.

- Det truer Næstveds glasklynge og dermed erhverv og arbejdspladser. Endvidere undergraves den grønne omstilling eftersom det indsamlede materiale stik mod hensigten nu køres til Polen, anfører Venstre.

Spændende forslag

I efteråret 2018 blev borgerne bedt om at sortere meget mere.

Madaffald for sig og mgp for sig.

Affaldschef i Næstved Kommune, Søren Nielsen, siger, at det vil være muligt at ændre den kommende affaldsplan, så glas indsamles for sig.

- Det er et spændende forslag og når vi skal lave en ny affaldsplan, kan glas og endnu flere fraktioner indarbejdes, siger han.

I regeringens seneste klimaudspil skal alle 98 kommuner have en affaldsindsamling med 10 fraktioner.

