V opsatte på systemskifte - nu eller aldrig

Næstved - 13. oktober 2021

At forbindelserne til partitoppen i Socialdemokratiet alligevel ikke er så stærke, at den kunne sikre Næstved en højere prioriteret plads i kampen om motorvejsbyggeriet mellem Rønnede og Næstved kommer sandsynligvis til at slå stemmer af vælgerglæden til borgmesteren.

Fakta Budget Næstved Kommune Alle partier indgik for et år siden et 2-årigt budgetforlig, gældende for budget 2021 og budget 2022. Der har derfor ikke været afholdt budgetforhandlinger i år.

Personskatten i Næstved Kommune er uændret 25 procent, grundskyld 25 promille og kirkeskatten er fastsat til 0,98 procent.

Den sidste del af dækningsafgiften på 0,50 promille fjernes.

Den økonomiske politik er overholdt i 2021 i budgetforliget.

Overskuddet er på cirka 226 mio. kr. i 2021.

Kommunens kassebeholdning skal være på minimum 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode. Den seneste likviditetsprognose peger på en gennemsnitslikviditet på cirka 450 mio. kr. ved udgangen af 2021.

Anlægsbudgettet er på brutto 166 mio. kr. i 2021, 193 mio. kr. i 2022, 201 mio. kr. i 2023 og 152 mio. kr. i 2024.

Forligspartierne er enige om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i 2021.

Indbyggertallet i Næstved Kommune er 83.620 og er steget med godt 500 siden flere end sidste år.

Der flytter færre fra Næstved end der flytter til kommunen. Det samlede befolkningstal ventes der for at sige frem mod 2030 med 1,9 procent svarende til 1.577 indbyggere.

Ledigheden er faldet med 0,8 procent, med det forbehold, at brutto-ledigheden fra marts 2020 kraftigt er påvirket af Covid-19. Også det forliste prestigebyggeri i Rådmandshaven kan blive en flænge i den røde lak.

Samtidig synes det at være et år, hvor blå blok virker mere end opsatte på - at skal det være, så skal det være i år, at det over 100 år ubrudte socialdemokratiske styre i Næstved skal væltes.

Blandt udfordrerne er den 39-årige chefkommunikationskonsulent Rune Kristensen fra de Konservative. Han er politisk rutineret både som blogger, PR-rådgiver i politisk kommunikation og som kandidat til Folketinget for 10 år siden. Han har tidligt i valgkampen sat sig på en dagsorden om at ville sikre især arbejdspladser. Og med meldingen om, at den landskendte partifælle Helge Adam Møller fremover vil koncentrere sig om regionsvalget, foruden de Konservative på landsplan generelt ventes at gå frem ved kommunevalget, er Rune K. så godt som sikker på en plads i det nye byråd. Spørgsmålet bliver, hvor mange taburetter, de Konservative får.

En Gallup-måling, som de Konservative i Næstved i sommer selv betalte for, spåede K til at gå markant frem, hvis valget havde været dengang i juni. I givet fald bliver det sandsynligvis en fremgang på bekostning af byrådskolleger i Venstre.

Tab af koryfæer I lighed med valget i 2017, hvor Venstres meget populære viceborgmester Karsten Nonbo stoppede, lider partiet også ved dette valg tab af notabiliteter. Denne gang af hele tre erfarne løver, som vandrer af den lokale politiske savanne.

Venstre-koryfæerne Kirsten Devantier, der fortsætter i regionalpolitik, Søren Revsbæk og Elmer Jacobsen. De har alle meddelt, at de ikke genopstiller til kommunalvalget den 16. november i år.

I stedet hviler Venstres fremtid i Næstved på Kristian Skov-Andersen, der kom i byrådet ved valget i 2017 som et forholdsvist politisk ubeskrevet blad. Han havde nogle års erfaring fra kommunalbestyrelsen i tidligere Fladså Kommune, men blev i et kampvalg foretrukket fremfor blandt andre partiveteranen Søren Revsbæk i et ønske om fornyelse. Et valg som kritikere ulmer med, at de har fortrudt.

Kristian Skov-Andersen var dog den, der udover den siddende borgmester fik det største antal personlige stemmer af alle. Den nye hanløve brøler da også gerne, at han har sikret ro og stabilitet i virksomheden Næstved Havn under sin kyndige ledelse.

I skyggen er blandt andre landmanden fra Broksø, Cathrine Riegels og den politiske rådgiver Sebastian Mylsted-Schenstrøm begyndt at tilegne sig lidt mere af reservatet. Begge var solide stemmeslugere ved seneste valg. Uden for byrådet bør man måske også holde lidt øje med journalist Christian Brøndum, men også Stine Andersen, der allerede ved valget i 2017 fik pænt med personlige stemmer.

Skole til debat En væsentlig del af valgdebatten har Det Radikale Venstre allerede tidligt drejet ind på skoleområdet ved at sende en byge forslag ud om skolemad, mere magt til de enkelte skoler og ad omveje et budget, der så vidt forstås betyder, at der ikke skal spares til trods for ekstra udgifter. Forslag, der nok skal få stemmeblyanten til at ryste hos mange.

Imidlertid er formanden for Børne- og Skoleudvalget Lars Hoppe Søe efterhånden kendt for at skifte hest i pitstop. Således var han op til valget i 2017 imod centralisering af skolerne. Siden har han været for, og nu er han igen imod. Samme scenarie udspillede sig tilsyneladende omkring dækningsafgiften, hvilket er en særlig skat på erhvervsejendomme.

I 2013 mente han, at den skulle fjernes, i 2017 mente han, at den slet ikke måtte sænkes. Hans partifælle Klaus Eusebius Jacobsen, der kom ind i 2017, opnåede ligeledes et anseeligt antal personlige stemmer og cementerer, at den tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole formentlig stadig har et stort netværk og vælgertække.

Få forslag fra S Imidlertid har det indtil nu været så som så med valgforslag fra rød blok. Til gengæld synes uroen at røre på sig på de indre partilinjer. Per Sørensen (S), der har været i politik i over 30 år er gået sammen med Venstres alfa-han Søren Revsbæk (V) om at tvinge skolestrukturen på byrådets dagsorden inden kommunalvalget. Et forslag, som den socialdemokratiske partikollega Jørgen Christiansen er imod, blandt andet fordi den centraliserede ledelse dengang forhindrede flere landsbyskoler i at lukke. Ditto undlod Michael Perch (S) at stemme i Børne- og Skoleudvalget. Ganske enkelt, fordi forslaget efter Perchs opfattelse er fremsat forhastet og uden at give politikerne ordentlig betænkningstid.

SF's Jette Buhl, der støtter mere selvbestemmelse på de enkelte skoler, mener derimod, at et ledelseslag mindre vil sætte en hel del flere millioner kroner fri.

Endelig strider hele forslaget imod den budgetpagt, som et samlet byråd vedtog sidste år ved at indgå en forligsaftale. Men i den senere tid har dén budgetaftale været gevaldigt udfordret af især Venstre med flere forslag om at flytte penge rundt, der falder uden for rammeaftalerne.

Partihop og faneflugt I løbet af perioden har der været en del partihopperi og faneflugt. Hos Enhedslisten forlod stemmeslugeren Freja Lynæs Larsen med 656 personlige stemmer sidste år byrådet efter at have følt sig mobbet ud af blandt andet den hårde tone mod nye byrådsmedlemmer.

Året efter forlod Thor Temte så også Enhedslisten for at blive løsgænger. Han er senere sprunget ud som socialdemokrat, og efterlader Susanne Tariq alene med at forsvare "de rød-grønne". Endelig er Dansk Folkeparti faldet helt ud af byrådet, eftersom Githa Nelander gik til Nye Borgerlige og Thomas Palskov til de Konservative.

