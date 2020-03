Se billedserie Jakob Mols er ny formand for Venstres kommuneforening. Han skal være med til at sikre Venstre borgmesterkæden efter kommunalvalget i november 2021. Foto: Anna C. Møhl

V-formand: Vi skal være meget mere synlige og tage æren

Næstved - 04. marts 2020 kl. 15:17 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres kommuneforening har fået ny formand.

Den afgående formand, 64-årige Asbjørn Børsting, trak sig på Venstres generalforsamling tirsdag aften på grund af meget rejseaktivitet i forbindelse med arbejde.

Med et kommunalvalg i november 2021 skal der gang i forberedelserne - og dem kommer 51-årige Jakob Mols til at lede. Han er den ny formand, der skal gå foran, når Venstre vil forsøge at vælte den socialdemokratiske borgmester Carsten Rasmussen.

- Jeg har en stærk ambition om at vi går målrettet efter borgmesterposten. Jeg føler, at vi har en god chance for at vippe Carsten Rasmussen af pinden, siger Jakob Mols.

Den ny Venstreformand erkender, at partiet har været for usynlige.

- Vi har ikke været gode nok til at profilere os over for vælgerne. Når vi er med i et budgetforlig skal vi fortælle vælgerne, at vi har sat vores aftryk på den kommunale økonomi. I stedet har vi set, at borgmesteren klapper sig selv på skuldren og soler sig, siger Jakob Mols.

Og nej, Venstres ny formand er ikke fra Mols. Han stammer fra Jylland og bor i Tappernøje.

Den ny formand kommer også til at skulle forny Venstre lokalt.

Medlemmernes gennemsnitsalder er høj og ifølge Asbjørn Børsting har partierne en stor opgave med at forny sig.

På generalforsamlingen gennemgik den afgående formand en forstemmende række af historiske kendsgerninger om demokratiets tilstand.

Som helhed taber vælgerforeningerne i Danmark medlemmer. Partiernes samlede medlemstal toppede i 1950erne, hvor de tilsammen havde omkring 650.000 medlemmer. Det svarede til lidt over 25 procent af det samlede vælgertal. I år 2000 var det samlede medlemstal faldet til 200.000 - svarende til fem procent af antallet af vælgere i Danmark.

- I 2020 er det samlede medlemstal omkring 120.000 - svarende til kun tre procent af vælgerne. I Venstre ligger vi på omkring fire procent. Samlet falder medlemsprocenterne med lidt hop op og mest ned - fortsat. Det kan man efter min mening ikke tegne et tilfredsstillende billede af. Partierne har et stort og stigende demokratisk underskud ved at vælgerforeningerne har så ringe tiltrækning på især de yngre vælgergrupper, siger Asbjørn Børsting.

Venstre i Næstved Kommune har godt 400 medlemmer.