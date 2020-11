Kildehøjen havde plads til fem familier ad gangen, der havde brug for hjælp 24 timer i døgnet. De blev anbragt med henblik på at få vurderet og udviklet deres forældreevner - en forebyggende foranstaltning, inden et barn bliver anbragt uden for hjemmet. Fotos: Kim Rasmussen

Uvis fremtid: Institution i tidligere rockerborg konkurs

Fonden ConCura overtog driften af institutionen 1. januar i år, men i løbet af sensommeren indså bestyrelsen, at det ikke var rentabelt at fortsætte. Derfor blev der indgået en egenbegæring om konkurs, som nu er gået igennem.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her