Uvildige.dk skifter navn efter opkøb

- Uvildige.dk har været et godt bekendtskab for os i Beierholm. De har haft stor succes med at være uvildig økonomisk rådgiver for både private og virksomheder, og de har været med til at booste vores vækst inden for finansiel rådgivning de seneste år. Samtidig har de været med til at understøtte vores DNA - at vi som revisions- og rådgivningsvirksomhed er uafhængige i vores rådgivning. Vi er kundens dedikerede rådgiver og er jo ganske enkelt sat i verden for at tilgodese den enkelte virksomhed bedst muligt, siger adm. direktør Søren V. Pedersen.