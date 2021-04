Se billedserie William Hjorth er kurator på projekt Næstved Kunstby, og har derfor en stor passion for graffiti. Han vil hellere kalde de tomme fabrikshaller på Vordingborgvej (tidligere krydsfinerfabrik) for en usleben diamant end en øjebæ. Han ser masser af muligheder for at benytte stedet til en interessant kulturoplevelse, der krydres med streetfood og markedshaller. Foto: Dorte Rye Silbo

Usleben diamant i byen kan blive en kreativ oase

Det kribler i William Hjorth fra Næstved Kunstby for at komme i gang i de tomme fabrikshaller på Vordingborgvej nær kanalen. Ideerne får frit løb.

- Jeg bryder mig ikke om, at man kalder de gamle fabrikshaller på Vordingborgvej med en fin historie for øjebæ og skælder ud frem for at se det smukke og ikke mindst mulighederne, indleder William Hjorth i sin mail til Ugeavisen.

Han reflekterede på en artikel om den gamle krydsfinerfabrik, der for nylig kunne læses i avisen. Bygningerne er gået i forfald med smadrede ruder, hærværk og graffitimalere, der folder sig ud med deres kunst.

William Hjorths mange ideer ville vi høre mere om, og mødet i de tomme bygninger var interessant.

Efter Ugeavisen har bragt historien om de forladte fabrikshaller blev ideer debatteret på de sociale medier. Foto: Dorte Rye Silbo

Kurator for Næsved Kunstby - Hvis fabriksbygningerne stod i Hamborg, Berlin, New York eller hvilken som helst anden by, ville de have stjernestatus og være fyldt med kreative mennesker og spændende tilbud, fortæller 49-årige William Hjorth.

Han smiler bredt, når vi taler graffitimaler, fordi den kunst mestrer han selv.

Men han er også kurator for Næstved Kunstby, der er tilknyttet Næstved Ungdomsskole. Projektet er en samlet betegnelse for de graffitiværker og gavlmalerier, der er udført af internationale kunstnere i byen.

Næstved Kunstby er et unikt og selvorganiseret graffitimiljø, der i mange år har givet Næstved en særlig status inden for international hiphop- og graffitikultur.

Kærlighed for ­Hiphop kulturen Det var i slut 80'erne William Hjorth stiftede bekendtskab med Næstved. Han havde mødt en af byens dygtige gavlkunstnere, CMP One, alias Claus Michael Pedersen til en rapkoncert i København.

Den store hal med de bevaringsværdige buer af jernbeton har William Hjorth ofte besøgt. Og han brænder for at udnytte de fantastiske rå rammer. Foto: Dorte Rye Silbo

Grebet af sjælen -Hiphop og graffiti kulturen er hel speciel i Næstved og ikke set andre steder i verden. Mange steder er den mere rå og hård, hvor det i Næstved er kærligheden til kulturen. Men der er behov for steder til at udfolde sig, fortsætter kunstbyens frontfigur, mens han tydeligt lader sig gribe af sjælen i den gamle fabrikshal.

Han står i den store bygning med de bevaringsværdige buer af jernbeton. Han har ofte stukket hovedet indenfor.

- Rammerne her er helt perfekte med søjler og det fede lys, der kommer ind fra vinduerne. De unge kan male graffiti, så de ikke gør det andre steder.

Streetfood og torvehaller - Det nemmeste vil være først at fjerne alle glasskår og andet, der ligger og flyder, så der kun er de rå vægge tilbage.

- Som en begyndelse kan der lægges op til kreative værksteder, hvor graffitimalere folder sig ud og ønsket kunne være at lokke andre til at lave streetfood og måske torvehaller med den eminente beliggenhed tæt på kanalen.

En åben sportshal Der er også plads til en skatepark. Behovet er stort. Rigtig mange både piger og drenge skater, og de holder ved, fortsætter William Hjorth, der tydeligt brænder for at bakke de unge op.

Han står selv bag etableringen af skaterparker i Danmark samt i Sverige, hvor han i dag bor.

Han kalder det for en åben sportshal, hvor man kan få lidt at spise.

- Vi skal være rollemodeller. Gøre det godt og sikkert for de unge, så de ikke bliver betegnet som kriminelle. De skal have et sted at udfolde sig.

Måske det bliver et sted - alle vil leje

William Hjorth har forsøgt at tale og åbne op for et samarbejde med Nordicom A/S, der ejer bygningerne for i det mindste at give ungdomsskolen lov til at bruge bygningerne. Men de tænker økonomi, mener han.

- Jeg ved ikke om de forstår mine planer om at bygge noget nedefra og kulturel iværksætteri. Det må være noget de kan bruge i deres branding: Aktivering af tomme bygninger.

- De kreative kvadratmeter kan jo på sigt blive dem, alle vil leje, slutter ildsjælden.