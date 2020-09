Tænk at en lille pause i min studielæsning kunne ende med, at jeg blev anholdt af svært bevæbnet politi, og var anholdt i fire timer, siger Thomas Christensen, her fotograferet på det grønne område, han blev eskorteret igennem, så alle naboerne kunne se, at han var i politiets varetægt. Foto: Esben Thoby

Uskyldig anholdt af kampklædt politi: Nu vil han renses

Næstved - 04. september 2020

I søndags var politiet massivt til stede i området ved Erantisvej i Næstved, fordi de havde fået en anmeldelse om trusler med våben. Betjentene var iklædt fuldt kampudstyr med elefanthuer på hovedet og rifler på ryggen.

Uheldigvis valgte Thomas Christensen at gå sig en tur samtidig, men da det begyndte at regne, vendte han om. Han havde forgæves forsøgt at ringe til en ven på turen, og den opførsel fandt politiet så mistænkelig, at de på åben gade tilbageholdte Thomas Christensen i silende regn.

Efter en halv time blev han anholdt, efter først at være blevet eskorteret en halv kilometer igennem kvarteret til fuld skue for alle naboer, og taget med til detentionen. Her han opholdt sig i mere end tre timer - uden at få at vide, hvorfor han var anholdt. Det har man ellers krav på at få oplyst hurtigst muligt.

Til sidst blev han løsladt af sagens efterforsker, der undskyldte og fortalte, at betjentene havde haft »adrenalin i kroppen« og begået en fejl »i kampens hede.«

- Da jeg sad i detentionen havde jeg 1000 tanker i hovedet, men alligevel var jeg helt tom indeni. Jeg var så rystet, forvirret og ked af det, for jeg vidste, jeg ikke havde gjort noget galt. Jeg er ikke ude efter politiet og har normalt tillid til dem og kæmpe respekt, men det her var bare ikke i orden. Betjentene handlede dybt uprofessionelt, siger Thomas Christensen.

Han havde håbet på, at politiet ville sende en forklaring ud gennem deres døgnrapport, der er tilgængelig for offentligheden, men det har de afvist. Derfor har han valgt at klage over hændelsen.

- Jeg kan sikkert få erstatning, men det er peanuts og lige meget for mig. Det, der betyder allermest for mig, er, hvad folk tænker. Næstved er en lille by, og det er vigtigt for mig at blive renset, fastslår han.

